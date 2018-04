Bosuil davert al voor training Antwerp en weet in tegenstelling tot Anderlecht wél hoe zijn fans te vergasten Patrick Lefelon

14 april 2018

16u31

Bron: Eigen berichtgeving 7

Ruim duizend Antwerp-fans zijn al een dag voor de stadsderby tegen Beerschot afgezakt naar de Bosuil in Deurne. Trainer László Bölöni laste op aandringen van de fans een open training in. Tribune 3 liep al voor de start van de training helemaal vol. Antwerp weet, in tegenstelling tot Anderlecht, wel hoe zijn fans te vergasten: de drankkramen waren open en bij het zonnige weer smaakten de pintjes nog beter. Bij de open training van Anderlecht vanmorgen was geen drankkraam te bespeuren. Foutje, gaf Marc Coucke toe. De fans van Antwerp oefenden hun strijdliederen met aangepaste teksten als "Don't you know pump it up, den Beerschot is kapot."