Bölöni wou liever niet naar Roemenië voor tweede voorronde Europa League: “Gaat wedstrijd tegen mij worden” Stijn Joris

16 juli 2019

14u51 0

Op de Bosuil mogen ze zich stilaan gaan opmaken voor de tweede voorronde van de Europa League tegen het Roemeense Viitorul. Al wachten ze in Deurne-Noord nog altijd op de officiële bevestiging van de UEFA daaromtrent. Laszlo Bölöni mag zich dus aan een tripje naar zijn vaderland verwachten. Alleen is het vervelend voor de Great Old dat dat nu pas doorsijpelt. De club kon de ticketverkoop nog steeds niet opstarten. “Het is moeilijk te vatten”, zegt Bölöni. “De instantie die de competitie organiseert en de regels opstelt en dus ook de straffen uitspreekt, doet dat blijkbaar op een andere manier dan de UEFA. Daar kan ik niet goed bij.”

Toeval of niet, vanochtend maakte Bölöni er meteen een extra zware training van met bijkomend loopwerk op het einde. “Aan onze planning verandert dit niets”, zegt de Antwerp-coach. “Ik wou die wedstrijd niet per se spelen, integendeel, maar het hoort erbij zeker. Waarom? Niet omdat ik niet terug wil naar Roemenië. Ik heb er nog altijd een huis en ga er geregeld op vakantie, maar ik weet nu al dat zij het gaan zien als een wedstrijd tegen mij - één van hen - en dat is niet bepaald in ons voordeel. Ook het feit dat bij hen de competitie al aan de gang is en bij ons niet, dat is zeker geen bonus. De oefenmatchen die we speelden zijn één ding, maar echte wedstrijden waar er van enige druk sprake is, hebben we nog niet gehad. Dat vergt specifieke trainingen. Op dat vlak staat Viitorul dan ook al verder dan wij.”