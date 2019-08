Bölöni wil in het vooruitzicht van Viktoria Plzen niet al te veel roteren: “Kern is klaar voor drie matchen in één week” KDC

02 augustus 2019

11u18 1 Antwerp Hoewel Antwerp komende donderdag Europees aan de bak moet tegen het Tsjechische Viktoria Pilzen overweegt trainer Laszlo Bölöni naar eigen zeggen niet om veel te roteren in de competitiematch van zondag tegen Waasland-Beveren.

“Mijn kern is klaar om drie wedstrijden in één week af te werken”, merkte Bölöni op tijdens zijn voorbeschouwende perspraatje. “Het Europese duel tegen Pilzen zal dus weinig of geen invloed hebben op mijn selectiekeuzes voor zondag. Liever dan de ploeg aan te passen, heb ik gewoon wat gesleuteld aan het trainingsprogramma, zodat we iedereen zo fris mogelijk houden.”

“Ik heb Pilzen trouwens dinsdag persoonlijk gescout in de match tegen Olympiakos en moet zeggen dat het een fysiek stevige ploeg is”, aldus nog Bölöni. “De 4-0 nederlaag die Pilzen slikte was zwaar overdreven. Het blijft jammer dat we tegen Pilzen niet op de Bosuil mogen spelen. Er gaan weliswaar veel supporters de verplaatsing naar de Heizel maken, maar in dat grote stadion – met piste – gaat de sfeer toch anders zijn. Ik vind het een beetje onbegrijpelijk dat we moeten verhuizen, want ik heb in Europa al mindere stadions gezien.”

Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst is er dus nog Waasland-Beveren. Bölöni hoopt dat zijn team de bevredigende prestatie van op de openingsspeeldag tegen Eupen kan doortrekken. En dat terwijl aan de Kehrweg slechts één zomeraankoop (Alexis De Sart) in de basis stond. “Tja, de nieuwkomers moeten eerst tonen dat ze beter zijn dan zij die er al waren”, stelt de Roemeen. “Neem nu Sander Coopman: conditioneel is hij klaar. In principe zou hij dus kunnen starten, maar op dit moment doen de spelers die met hem strijden om een basisplaats het gewoon goed. Zo was ik op Eupen aangenaam verrast door de efficiëntie die Geoffry Hairemans en Ivo Rodrigues toonden. Momenteel verdienen die jongens gewoon hun stek.”