Bölöni verlaat Antwerp (volgens Hongaarse pers): “Ik heb niet het gevoel dat we verder kunnen gaan”

MVS

08 april 2020

20u39 3 Antwerp Moet Antwerp FC deze zomer op zoek naar een nieuwe trainer? Volgens het Hongaarse M4 Sport is de kans groot. Laszlo Bölöni (die zowel de Roemeense als de Hongaarse nationaliteit heeft) gaf een video-interview met de voetbalwebsite en stuurde daarin zelf aan op een vertrek. Ons Hongaars is onbestaand, dus hebben we het interview maar door Google Translate gehaald.

“Het is niet dat ik me hier slecht voel bij Antwerp, maar we hebben een niveau bereikt waarop de volgende stap het winnen van het kampioenschap zou zijn”, zegt Bölöni. “En dat vereist een andere filosofie. Ik heb niet het gevoel dat we verder kunnen gaan.” M4 Sport lijkt ook te weten dat Bernd Storck de gedoodverfde opvolger van Bölöni zal worden. “Wij waren niet op de hoogte van dit interview en zullen al helemaal niet reageren op namen van potentiële opvolgers”, reageert Antwerp als we hen dat laatste voorleggen. “Wij weten alleszins van niets en hebben zelf ook nog niets beslist.” Wordt dus vervolgd, al is het sowieso slim gezien van Bölöni. Blijft hij tóch, zijn z’n uitspraken slecht vertaald, vertrekt hij, zal hij het zelf aangekondigd hebben.

Bölöni is sinds medio 2017 aan de slag bij Antwerp.