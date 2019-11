Bölöni vergeeft Mirallas en Benson, maar sneert naar ex-speler: “Ik ben Jelle Van Damme niet” MVS

27 november 2019

10u22 1 Antwerp Is het incident met Kevin Mirallas uitgepraat? Dat was natuurlijk de hamvraag toen we Laszlo Bölöni deze ochtend konden spreken. Tegen Gent stond de aanvaller klaar om in te vallen, maar verdween hij plots na een woordenwisseling met zijn coach naar de catacomben.

“Ik heb gepraat met Kevin, voor iedereen, in de kleedkamer”, vertelt Bölöni. “Zo’n conflicten horen erbij. Want zelfs al gaat alles goed in een elftal, dan nog gaat het niét allemaal goed. Er is altijd iets. Dat is de waarheid. En voor mij duurt dat dan exact vijf minuten. Ook bij Kevin. Geef me vijf minuten en ik ben het vergeten. Omdat er altijd iets is. Ik ga dan niet zitten filosoferen of nadenken of veranderen. In plaats van er bezig over te blijven (tikt op tafel) zet ik er gewoon een punt achter. Ik kan zo’n dingen heel makkelijk van me zetten. ‘Je suis pas un homme qui se venge.’ Ik ben niet iemand die wraak neemt, die rancuneus is. Wraak, rancune is het wapen van mensen die niet intelligent zijn. Dus ja, Kevin maakt, net als alle andere spelers, kans op een selectie tegen KV Mechelen.”

Zondag in de Ghelamco Arena zou Bölöni, die zich al ergerde aan het getreuzel van Mirallas tijdens het omkleden, langs de zijlijn gezegd hebben: “Kijk me aan als ik tegen je praat.” Waarop Mirallas antwoordde: “Jij bekijkt mij al drie weken niet meer”, weet ‘La Dernière Heure’. “Als je zo tegen me praat, kom je er niet op”, aldus Bölöni, waarna Mirallas niet opnieuw naar de bank maar wel richting kleedkamer wandelde.

“Ik ben Jelle Van Damme niet”

Ook op het ‘geval-Benson’ kwam Bölöni even terug. De aanvaller viel in extremis naast de selectie tegen AA Gent en ventileerde zijn ongenoegen op Instagram. Zo plaatste hij z’n stats van vorig seizoen online, waarmee hij duidelijk wil maken dat hij het verdient om meer kansen te krijgen. Als we het woord ‘Instagram’ laten vallen, houdt Bölöni ons tegen. “Ik ga je onderbreken. Ik heb geen Instragram, geen Facebook. Ik ben Jelle Van Damme niet hé, die dat allemaal gebruikt.”

“Benson mag daarop zetten wat hij wil van mij. Hij heeft zelfs gelijk, met zijn statistieken van vorig jaar. Maar ik heb ook gelijk, want we staan vierde. Ik heb de Bond trouwens al gevraagd om met veertien te mogen spelen, maar de federatie heeft dat niet geaccepteerd. Weet je, als jij met je vrienden voetbalt, mag je zelfs met 12 tegen 13 spelen. Achteraf drink je samen een pint, het kan allemaal. Maar hier weet je dat je bij een profclub terecht komt. Dat moet iedereen goed beseffen.

Miyoshi out voor Mechelen, ook Defour nog onbeschikbaar

Koji Miyoshi, invaller in Gent, blesseerde zich gisteren op training en liep een enkelblessure op. Een stevige verstuiking, zo blijkt nu. Hij raakt niet fit voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, waardoor het goed mogelijk is dat Kevin Mirallas effectief een plaatsje in Bölöni’s selectie krijgt. Ook voor Defour komt die match nog te vroeg. Geen comeback dus voor de middenvelder tegen zijn ex-club.