Bölöni over bekerloting Antwerp: “Tegen wie spelen we?” MVS

20 december 2019

Laszlo Bölöni was weer vintage Laszlo Bölöni op de persbabbel bij Antwerp deze ochtend. Toen we hem vroegen wat hij van de bekerloting vond, reageerde hij op een manier die hij alleen kan. “Tegen wié spelen we? (met uitgestreken gezicht) Kortrijk? Ik wist het niet... Echt niet. (glimlachje) Ik heb de gewoonte om niet te veel op voorhand te praten over een tegenstander. En al zeker niet in de beker. Want natuurlijk heb je op voorhand een ploeg die favoriet is, maar de beker is toch een competitie vol verrassingen. Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat ik op dit moment liever Kortrijk tref dan Club Brugge op het eerste zicht. Maar net omdat het de beker is, wil ik er op voorhand toch liever niets meer over zeggen.”

Bölöni ging daarna ook in op Steven Defour, die er zondag tegen STVV opnieuw niet bij zal zijn en allicht ook het duel tegen Anderlecht mist. “Steven houdt helemaal niet van kunstgras. Da’s niks voor hem. Dus ik denk niet dat ik hem ga selecteren. Hij is trouwens nog niet klaar om een volledige match te spelen. En dat zal dus ook binnen vier dagen (Als Antwerp Anderlecht treft, red.) nog niet het geval zijn. We kunnen geen mirakels verrichten hé. Hij zou eventueel kunnen depanneren, ja, dat wel. Maar heeft dat nut? Ik zal al heel content zijn als hij de stage met ons zal kunnen doen.”