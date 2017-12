Bölöni niet mals: "Teveel aan kilo's serieuze handicap voor Oulare en Sall" Stijn Joris

17u57 15 Photo News Antwerp Zoals wel meerdere ploegen krijgt ook Antwerp op dit moment met een blessureplaag af te rekenen. Laszlo Bölöni ziet voor de verplaatsing naar STVV nu ook Batubinsika afhaken. Ardaiz is erg twijfelachtig. Haroun hoopt hij wel inzetbaar te krijgen.

"Het probleem van Faris (Haroun) hebben we kunnen aanpakken. Dylan (Batubinsika) gaan we een drietal weken moeten missen. De ligamenten in zijn knie zijn geraakt, maar gelukkig niet gescheurd."

"Wat Ardaiz betreft, moeten we afwachten. Hij heeft last van de lies. De onderzoeken brachten niets alarmerends aan het licht. We hadden hem gisteren op de club verwacht voor verzorging, maar hij stuurde zijn kat. Ik weet op dit moment (nog voor de dinsdagtraining) niet hoe hij er precies voor staat. Ik geef er liever niet te veel commentaar bij, maar blijkbaar is het leven van een profvoetballer niet voor iedereen hetzelfde."

Rentree voor Sall?

Het uitvallen van Batubinsika betekent dat Moustapha Sall centraal achterin meer dan waarschijnlijk zijn rentree maakt. Al is Bölöni ook over hem niet helemaal tevreden. "Sall zat tegen Lokeren al op de bank dus het zal wel lukken. Alleen zou hij het wel eens lastig kunnen krijgen met het ritme en de snelheid van de wedstrijd. Als hij niet intelligent met zijn kwaliteiten omgaat, kan ons dat in het nauw brengen.

Obbi (Oulare) zit in dezelfde papieren. Hij legde gisteren samen met drie andere spelers fysieke testen af. Hij is intussen gezond, maar net als bij de voorbereiding, moet hij ook nu hernemen met te veel kilo's. Dat is een serieuze handicap. Hetzelfde geldt voor Sall. Ze wegen allebei meer dan 100 kilo. Dat is de realiteit. Dit is niet nieuw. Zij slepen dat overgewicht al jaren mee. Om het écht aan te pakken heb je een andere mentaliteit nodig."

Zes geblesseerden en vier spelers die pas weer of maar gedeeltelijk fit zijn, het kan tellen. Volgens Bölöni ligt het niet aan overbelasting of de trainingsarbeid. "Het probleem situeert zich elders. Een groot aantal van onze spelers, eender van waar ze komen, heeft al een hele tijd geen reeks wedstrijden van een serieus niveau meer gespeeld. Anderen hebben nooit in een echte profcompetitie gevoetbald. Dat is de waarheid. Sommigen passen zich goed aan zoals Batubinsika, Borges, Bolat, Owusu of Hairemans, Corryn en Haroun. Dat is niet het geval voor iedereen. Het vergt een aanpassing en een gezonde dosis karakter. Dat is blijkbaar voor sommige jongens een probleem."

