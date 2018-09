Bölöni: "Niet denken dat België nu plots Antwerpen is, omdat we een sterkere ploeg hebben" Antwerp-coach waarschuwt club in opmars Antwerp voor hoogmoed Hans Op de Beeck

22 september 2018

16u54 1 Antwerp Derde plaats met 15 op 21, nog niet verloren en enkele nieuwelingen met zowel ervaring als klasse die stilaan klaar zijn voor het echte werk: op de Bosuil leven ze op een wolk. Plus: met het vakmanschap van Bölöni een trainer om daar niet snel af te vallen. Slim genoeg om de club te waarschuwen voor het sluimerende gevaar van zelfoverschatting.

Een blik naar je elf op het veld en vervolgens naar de bank moet je nu toch ongetwijfeld een goed gevoel bezorgen?

Bölöni: "Het is duidelijk dat we positief zijn geëvolueerd, maar mijn probleem is dat ik weet dat de duivel nooit slaapt. Dat moet je nu eenmaal respecteren. Ik rust nooit op de lauweren en dat verwacht ik ook van de ploeg. Ze moeten nu nog méér brengen."

Krijgen we nu een meer aanvallend Antwerp te zien?

"Kijk, ik weet waarom we al goeie resultaten geboekt hebben. Om welke reden zou ik daarvan afstappen? Daar zie ik het nut niet van in. Ik hoor nu veel en iedereen zegt en stelt me vanalles voor, maar dat iedereen zich toch vooral bezighoudt met zijn eigen job."

Je bent toch tevreden met de nieuwe jongens?

"Natuurlijk. Ik heb ze gevraagd en gekregen - een teamwerk. Maar het is nu niet omdat we sterker zijn dan twaalf maanden geleden, dat we moeten denken dat België plots Antwerpen is. Ik heb het gevoel dat er van mij nu plots grote uitspraken verwacht worden omdat we dit of dat al hebben of dat die speler er nu is, maar mijn enige grote uitspraak is: we gaan gewoon verder op de manier waarop we bezig zijn."

Heb je het nu over de supporters?

"Neen, zij zijn altijd achter de ploeg blijven staan. Onze supporters zijn van topniveau."

Had je verwacht dat Refaelov dit al meteen kon brengen?

"Lior heeft tegen Zulte Waregem 'un match correct' gespeeld. Soms goeie oplossingen gevonden, geweldige passes, maar ook fouten gemaakt. En na de rust was hij op. Laat ons dus nog niet meteen te veel van hem verwachten en zeker niet te vroeg victorie kraaien. Voetbal duurt geen tien minuten hé. Aan hem om te bewijzen dat hij dit een heel seizoen en zelfs nog meerdere seizoenen kan brengen."

Start Mbokani zaterdag op Stayen?

"Hij zal spelen wanneer ik denk dat hij klaar is. Hij laat een goeie indruk na, werkt hard en we kennen zijn klasse."

Hij start dus.

"Leg me geen dingen in de mond die ik niet wil uitspreken. Ik zal zelf wel beoordelen wanneer hij daar klaar voor is -ik ken hem tenslotte beter dan jij- en dan hoop ik op een positieve respons."

Heeft de zege van STVV in Gent je verrast?

"Het was misschien een verrassend resultaat, maar zij die op de match waren -ik was er ook- waren vooral verrast door Sint-Truiden. Zij hebben een interessant systeem, een elan en engagement dat je moet respecteren. Ze spelen zeker geen defensief voetbal."

Ik hoorde dat je onlangs gezegd hebt tot je 80ste in het voetbal te willen blijven.

(lacht). "Tot mijn 80ste? Tot mijn 90ste! (en dan plots gespeeld kwaad, Bölöni maakt zelfs aanstalten om te vertrekken) Stel nu eens echte vragen in plaats van grapjes te maken. Daar verlies ik mijn tijd niet graag mee..."

We wilden net zeggen dat we het lovenswaardig vinden hoe je op je 65ste nog zo kort op de bal zit.

"Ach, ik ben gelukkig zo. Dat is een ziekte die ik lang geleden opgelopen heb en waarvan ik niet genezen geraak. voetbal is een microbe die niet uit me raakt."

Stel je voor, straks met dit Antwerp Play-Off 1. Even straf als de titel met Standard?

"Stop! Daar wil ik niet over praten... Ja, dat zou zonder twijfel een van de strafste prestaties uit mijn carrière zijn. Toen ik bij Standard kwam, heb ik net hetzelfde gezegd als toen ik hier binnenkwam: als ik straks thuiskom op mijn appartement, wil ik kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb voor mijn ploeg. Dát is mijn objectief, niet zozeer het resultaat in het weekend... Dat heb je nooit zelf in de hand. Maar als ik in de spiegel kijk, wil ik er zeker van zijn dat ik met mijn capaciteiten, mijn gezondheid, mijn provocaties, mijn talent en mijn studies me volledig ingezet heb voor mijn club. En wanneer de verwachtingen hoger worden, de verantwoordelijkheden ook. Ik ben er alvast klaar voor."

