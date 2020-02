Bölöni neemt het op voor Lamkel Zé: "Iedereen jaagt hem op” MVS

21 februari 2020

06u00 0 Antwerp Een rood-witte splinterbom. Twee maanden geleden, na affluiten van de bekerclash Standard-Antwerp, rolde alles en iedereen over elkaar op Sclessin. Didier Lamkel Zé jutte het thuispubliek op en stak zo de lont aan het vuur. Uitgerekend het enfant terrible wordt nu door Laszlo Bölöni, aan de vooravond van de terugkeer naar de Maas, - enigszins - in bescherming genomen.

"Ik ga niet met Didier praten over wat er kan gebeuren. Ja, de supporters zullen hem opwachten. Ja, ze zullen hem uitfluiten. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet enkel daar", aldus de Antwerp-trainer. "Ik zal eens iets zeggen. Vanmorgen om zeven uur herbekeek ik onze eerste helft van tegen Charleroi. Ik zag drie, vier keer een énorme, abnormaal vriendelijke Didier. Balletje oprapen, balletje teruggeven... Ik vind dat niét goed. En zou in zijn plaats zéker niet hetzelfde gedaan hebben. Want als je te veel wil tonen wat voor een gentleman bent, als je te hard je best doet... creëer je het tegenovergestelde. Didier valt een beetje van het ene uiterste in het andere. En 'te' is nooit goed, in geen enkele richting."

Spektakel

"Maar! Misschien is Didier wel verplicht zich zo te gedragen. Want vanaf hij iéts doet, zelfs al is het maar iets onbeduidend klein, jaagt de tegenstander, de scheidsrechter, het publiek hem op. Zelfs wij doen dat. Iedereen jaagt hem op. En da's ook niet goed. Stel, ik maak een fout. Dan fluit de scheidsrechter op een normale manier een fout. Maar stel, Didier maakt een fout. (zwaait met de armen) Dan is het een spektakel langs alle kanten! Waarom?”

'Normaal doen'

"En ja, natuurlijk heeft hij het zelf gecreëerd. Maar je moet neutraal blijven. Het is niet omdat je ooit eens een fout gemaakt hebt, én daarvoor gestraft bent, dat je erop moet blijven terugkomen, toch? Zijn gedrag zal wel veranderen, maar dat gebeurt niet in een vingerknip. Dat hij 'normaal' moet doen? Wat is 'normaal'? Ik weet niet meer wat 'normaal doen' in zijn geval betekent.”

Kijk hieronder naar het amok op Sclessin, vlak na de bekermatch tussen Standard en Antwerp, mét Lamkel Zé die de lont aan het vuur stak