Bölöni na natrappen Lamkel Zé in oefenmatch: “Didier is een groot probleem” MVS/ABD

11 januari 2020

18u50 34 Antwerp ‘Wat een idioot.’ De aanwezige fans zeiden het luidop, z’n ploegmaats dachten het ongetwijfeld luidop. Didier Lamkel Zé zette zichzelf nog maar eens op een negatieve manier in de spotlights. Nadat hij al heel de week behoorlijk ongeïnteresseerd rondliep op het Antwerpse oefenkamp - zelfs tíjdens een oefenmatch maakt hij filmpjes op Instagram, om maar één voorbeeld te geven - kreeg hij zaterdag in een oefenmatch een rode kaart voor natrappen. Hij stond een kwartier op het veld. “Het lijkt wel alsof ik in de gevangenis zit”, reageerde de Kameroener inmiddels zelf op Instagram.

De geplande round-up die we met Laszlo Bölöni na afloop deden, ging bijgevolg niet enkel over de uitstekende stage van Antwerp, maar ook en vooral over ‘het probleem-Zé’.

“Didier is inderdaad een groot, groot probleem”, zuchtte de trainer. “We doen enórme inspanningen om hem te doen begrijpen dat zij die een klein beetje meer talent hebben meegekregen van de Goede Vader, dat die niet meer rechten maar meer plíchten hebben dan anderen. Maar dat lijkt Didier maar heel moeilijk te snappen. Héél moeilijk. Ik weet zelfs niet of hij het ooit zal snappen. En dan heb ik het niet over die rode kaart in een oefenmatch. Uiteraard betreur ik dat, maar het is niet het einde van de wereld. Dit gaat veel verder dan dat. Iedereen weet dat. Maar we zijn al veel te lang en veel te vaak bezig over Didier. Al begrijp ik jullie, en jullie mij ook denk ik.”

“Ik vind ook niet dat dit heel het beeld van de stage mag veranderen. Want die was echt goed, we hebben hard gewerkt. Steven (Defour) is terug, Martin (Hongla) heeft veel progressie gemaakt, Gano heeft goals gemaakt, Faris (Haroun) is terug, Ritchie (De Laet) heeft bevestigd, Buta deed het goed, enzovoort. Wat nu gebeurd is, zal niet alles van veranderen. Het is aan de directie om volgende week te analyseren wat er nu moet gebeuren.”

Rood voor natrappen

Lamkel Zé maakte zich zaterdag dus wéér onmogelijk. En dat in een vriendschappelijke match tegen een plaatselijke selectie. Lamkel Zé mocht bij de start van de tweede helft invallen en liep na amper een kwartier tegen een rode kaart aan nadat hij een tegenstander onderuit trapte.

Al heel de stage loopt Lamkel Zé de kantjes ervan af. Nu liet hij zijn ploeg opnieuw in de steek. Tot ergernis van zijn ploegmaats - Didier ligt niet goed in de groep. Enkel Mbokani en Seck vertoeven vaak in zijn buurt, voor het overige zondert hij zich vaak af, gsm in de hand. Toen de Kameroener na zijn uitsluiting aan de zijlijn zat, knoopte coach László Bölöni al een kort gesprek met hem aan. Lamkel Zé zat er maar stilletjes bij.

Lamkel Zé: “Het lijkt alsof ik in gevangenis zit”

Lamkel Zé postte inmiddels ook zijn uitleg, op Instagram. De hand in eigen boezem steken, doet hij niet. De Kameroener wijst vooral naar “de kritiek in de media”. “Van 1 januari tot 31 december hoor ik Lamkel Zé dit, Lamkel Zé dat. Alsof ik in de gevangenis zit. Waar gaan de media het over hebben als ik België verlaat?”, schrijft hij. “Ik ben blij dat ik bij Antwerp ben. Voor mij telt alleen het voetbal, mijn familie en mijn vrienden. Vrede voor iedereen. Ik ben een échte leeuw en echte leeuwen sterven nooit.”

Antwerp won met 2-0

Antwerp sloot zijn stage wel af met een overwinning. Zonder Lior Refaelov. Hij heeft, zoals op voorhand afgesproken, vanochtend het oefenkamp een dagje vroeger verlaten om persoonlijke redenen - niets ernstigs. Seck (scheenbeen) bleef uit voorzorg aan de kant.

Maar ook zonder hen begon Antwerp goed aan de wedstrijd tegen een plaatselijke selectie. Hongla gaf de bal mee met Juklerød, die simpel voorlegde naar Gano. De spits maakte simpel af en pikte zijn tweede doelpunt van de stage mee. Nog voor de rust had de Gread Old zijn dubbele voorsprong te pakken via een heerlijk stiftertje van Ivo Rodrigues. 2-0 was ook meteen de eindstand na een prima partij van Antwerp, al was de rode kaart van Lamkel Zé toch een kleine domper.

FULL-TIME



We winnen het duel met 2-0. Doelpunten van Gano en Rodrigues.#Stagealgorfa #RAFC pic.twitter.com/55PuN9oKk2 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link