Bölöni minimaliseert uitspraken over vertrek bij Antwerp: "Ik heb alles uitgelegd aan D'Onofrio, hij begreep me"

15 april 2020

"Het is niet dat ik me slecht voel bij Antwerp, maar (...) ik reken erop dat ik niet verderga." Aldus klonk vorige week de overlevering vanuit Hongarije van een interview dat Laszlo Bölöni er had gegeven aan televisiezender 'M4 Sport'.

Bölöni is geboren in Transsylvanië, een streek die lange tijd behoorde tot Hongarije, vandaar.

Antwerp distantieerde zich van het interview en wenste geen commentaar te geven. Gistermiddag kregen we Bölöni zelf aan de lijn voor enige verheldering. Hij minimaliseert.

"Ik werd gebeld door de televisie in het kader van bekende Hongaarse persoonlijkheden, die de mensen moesten oproepen om in hun huis te blijven. Er kwamen wat algemene vragen aan te pas, waaronder de vraag over mijn situatie in België. Journalisten zijn gevaarlijk - of het nu Belgen zijn of Hongaren, Chinezen of Japanners. Sommigen willen bommen laten exploderen. Wie het interview hoort en wíl zoeken naar sensatie, zal misschien iets vinden. Wie niét op zoek gaat, zal ook niets vinden. Ik wil daarmee zeggen dat mijn uitspraken op verschillende manieren kunnen geïnterpreteerd worden. De liga had net beslist om de Belgische competitie stop te zetten, ik ben einde contract, en de gesprekken met Luciano waren voorzien voor later op het seizoen. Vandaar mijn uitspraak over mijn toekomst - niets meer en niets minder."

Intussen had Bölöni contact met D'Onofrio: "Wat ik jou nu vertel, heb ik ook uitgelegd aan Luciano. Hij begreep mij. We hebben intussen samen alvast de korte termijn besproken, vermits het nog onduidelijk is of we de bekerfinale spelen. Eens helder is wat dit seizoen nog brengt, kunnen we..."

De algemene teneur in de spelersgroep en in makelaarskringen is evenwel dat Luciano D'Onofrio volgend seizoen voor een nieuwe trainer zal kiezen.

Bölöni, die zichzelf 'fit' noemt, wacht de evolutie af. "Ik ben alleen thuis in Antwerpen, mijn vrouw is met de familie in Frankrijk. Ik kom niet buiten, ik heb daarnet rijst gebakken met instructies over de telefoon. Ik wens u en iedereen een goede gezondheid.”

