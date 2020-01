Bölöni: "Lamkel Zé heeft psychische problemen" MVS

07 januari 2020

Eerste persmomentje met Laszlo Bölöni, gisteren in Spanje. Een obligate terugblik van de Antwerpse T1 op de eerste trainingsdag. "Ik weet niet hoe het weer in Antwerpen is, maar hier is het beter. De omstandigheden zijn ideaal. Of ik tevreden ben met wat ik zag op de eerste trainingen? Die waren zoals altijd makkelijk. Waarom? Omdat de spelers dan nog zin hebben."

Vervolgens kwam Bölöni ook -heel kort - terug op het looptochtje van zondagavond. Daarop tekende iedereen present, behalve de onvermijdelijke Lamkel Zé. We zouden geen goede journalist zijn als we niet heel graag wilden weten waarom dat precies was. Bölöni verduidelijkt. Nu ja. "Didier had psychische problemen. Zoals zo vaak. En dat is alles wat ik erover zeg, ik ga er voor de rest niet te veel aandacht aan schenken."

Lamkel Zé even geveld in Algorfa:

Tijdens de ochtendsessie gisteren was Lamkel Zé wél present. Buta en Juklerød hadden last aan de knie en gingen vroeger naar binnen. 's Namiddags hielden ze het op fitnessen. Tijdens die tweede training ging ook Batubinsika met kniepijn vroeger naar binnen. Mbokani arriveert vanmiddag en wordt op het veld verwacht. Defour krijgt vanmorgen en ook donderdag rust, hij volgt een aangepast programma.