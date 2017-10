Bölöni krijgt géén schorsing, wel boete van 1.000 euro voor spelbederf Redactie

12u37 0 Photonews Antwerp Een boete van 1.000 euro, waarvan 500 effectief en 500 voorwaardelijk. Antwerp-trainer Laszlo Bölöni krijgt een lichte straf voor zijn viriel gedrag tijdens Antwerp-Standard van gisterenavond. Die straf komt er niet door zijn straffe uitspraken achteraf, wel omdat... hij een bal op het veld heeft getrapt.

"Grote clubs mogen meer", "refs delen de groten kleine cadeautjes uit", "wij moeten moeite doen om correct behandeld te worden." De uitspraken van Bölöni waren er niet naast. Maar daar heeft het bondsparket (nog?) geen oordeel over geveld. Het gaat het bondsparket ook niet rechtstreeks om de uitsluiting van de trainer van Antwerp. "Het bondsparket heeft de minnelijke schikking voorgesteld omdat meneer Bölöni een tweede bal het veld heeft opgetrapt", aldus KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.



In principe kan het bondsparket ook nog stappen laten ondernemen tegen de uitspraken van Bölöni, al is het zeer de vraag of dat zal gebeuren.

