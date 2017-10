Bölöni krijgt géén schorsing, wel boete van 1.000 euro (maar niet voor zijn straffe uitspraak) Redactie

12u37 9 Photonews Antwerp Een boete van 1.000 euro, waarvan 500 effectief en 500 voorwaardelijk. Antwerp-trainer Laszlo Bölöni krijgt een lichte straf voor zijn viriel gedrag tijdens Antwerp-Standard van gisterenavond. Die straf komt er niet door zijn straffe uitspraken achteraf, wel omdat... hij een bal op het veld heeft getrapt.

Dat mijn integriteit in twijfel wordt getrokken, vind ik onaanvaardbaar. Scheidsrechter Bram Van Driessche

"Grote clubs mogen meer", "refs delen de groten kleine cadeautjes uit", "wij moeten moeite doen om correct behandeld te worden." De uitspraken van Bölöni waren er niet naast. Maar daar heeft het bondsparket (nog?) geen oordeel over geveld. Het gaat het bondsparket ook niet rechtstreeks om de uitsluiting van de trainer van Antwerp. "Het bondsparket heeft de minnelijke schikking voorgesteld omdat meneer Bölöni een tweede bal het veld heeft opgetrapt", aldus KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.



In principe kan het bondsparket ook nog stappen laten ondernemen tegen de uitspraken van Bölöni, al is het zeer de vraag of dat zal gebeuren.

Photo News

Scheidsrechter Bram Van Driessche blijft ondertussen rustig onder de kritiek van de trainer. "Ik heb mijn beslissingen in eer en geweten genomen", zegt hij in een reactie aan HLN.be. "Ik voelde meteen dat het een potige wedstrijd zou worden. Ik geregeld ingegrepen, maar enkel omdat dat ook nodig was om de controle te bewaren en de match niet te laten escaleren. Waarom ik geen penalty gaf voor Edmilson? Hij zocht zélf het contact. En zelfs als het fout was geweest, had ik geen strafschop gefloten: het incident gebeurde buiten de zestienmeter."



"Daarna gaf ik geel en geen rood voor Ardaiz, omdat ik oordeelde dat het geen elleboogstoot was maar een hand in het gelaat, met de Standard-speler die theatraal naar de grond ging. En Bölöni stuurde ik naar de tribune omdat hij, ondanks dat hij in de 13de minuut al een verwittiging had gekregen voor zijn wilde gebaren, in de 62ste minuut een tweede bal op het veld trapte. Ik moést wel ingrijpen."

Photo News

Van Driessche vindt het vooral jammer dat de hevige kritiek aan zijn adres en bij uitbreiding de hele arbitrage een slecht voorbeeld stellen. "Dat mijn integriteit in twijfel wordt getrokken, vind ik onaanvaardbaar. Scheidsrechters kunnen fouten maken, zoals spelers en trainers dat kunnen doen. Maar na een wedstrijd zou een coach toch een rationelere analyse moeten kunnen maken. Dat vind ik jammer, omdat zo heel het voetbal in diskrediet wordt gebracht. We moeten een voorbeeld zijn voor de jeugd. Door zulke zaken is het omgekeerde het geval. Als ze zien welke dingen gedaan en gezegd worden op het hoogste niveau, bestaat de kans dat ze die gaan kopiëren. Zeer jammer. "