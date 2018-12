Bölöni: “In mijn hoofd ben ik een beetje gek, die tweede plaats met Antwerp maakt me nog gekker” LUVM

09u01 0 Antwerp Twee weken geleden prijkte Antwerp voor het eerst sinds dertig jaar nog eens op de tweede plaats in de rangschikking. Na de winst bij Cercle Brugge wipte de ‘Great Old’ opnieuw over Club Brugge naar die tweede stek. Maar tussendoor was er die thuisnederlaag tegen STVV en die zat bij Laszlo Bölöni nog net iets te vers in het geheugen.

“Ik dribbel liever rond je vraag heen hoe tevreden die tweede plaats me stemt”, grijnst de Roemeen. “Want dan zal de volgende vraag misschien over play-off 1 gaan, en het lijkt me verstandiger de druk op mijn spelers niet onnodig op te voeren. Weet je, in mijn hoofd ben ik een beetje gek. En die tweede plaats maakt me nog gekker, je wil niet weten wat er allemaal door mijn geest maalt. Maar in voetbal kan alles zo snel veranderen. Onze resultaten zijn nog zó fragiel. Om met de echte topteams van dit land te strijden moeten we 120 procent presteren. Wat zeg ik? Misschien wel 140 procent.”

Over de prestatie tegen Cercle was Bölöni, die pas tijdens de opwarming besliste Yatabaré op de bank te houden, niet onverdeeld tevreden. “Het resultaat is goed, de technische kwaliteit van ons spel was dat niet. Maar we legden realisme aan de dag. En gelukkig zijn de sleutelmomenten in de wedstrijd in ons voordeel uitgevallen. Dan heb ik het vooral over de timing van ons tweede en derde doelpunt, waarmee we Cercle telkens de adem afsneden, en minder over het strafschopdoelpunt. De VAR is niet altijd mijn vriend, maar ik geef hem krediet. Al vraag ik me toch af waarom het overleg bij die fase weer anderhalve minuut moest duren.” (LUVM)