Exclusief voor abonnees Bölöni hoopt dat gemiste kansen straks niet doorwegen: “We verdienden die tweede goal” Stijn Joris

08 augustus 2019

22u52 0 Antwerp In een kolkende Heizel pakte Antwerp een krappe, maar verdiende zege tegen een heel stug Plzen. De Great Old miste zijn Europese comeback hoegenaamd niet en toch bleven Bölöni en co achter met het gevoel dat er net iets meer in zat.

We voorspellen zo’n 17.000 schorre kelen vandaag in Antwerpen en omstreken. Bölöni en co dachten dat ze door het uitwijken naar de Heizel een deel van hun thuisvoordeel zouden kwijtspelen. Dat was buiten het fanatieke Antwerp-publiek gerekend. De Rode Duivels kunnen alleen jaloers zijn op de sfeer die gisteravond in hun thuishaven heerste. Op het veld was het hard labeur. Viktoria Plzen zakte met 2/3de van de selectie af die eind december nog met 2-1 van AS Roma won in de laatste poulewedstrijd van de Champions League. Een ander paar mouwen dan Eupen of Waasland-Beveren. Als zelfs een mastodont als Seck het in de duels moet afleggen, weet je hoe laat het is. Pius, zijn buurman centraal in de verdediging, stond helemaal met de daver op het lijf te verdedigen. Bölöni zag zijn kans schoon toen de Nigeriaan na een kwartier verzorging nodig had. Hij liet Batubinsika meteen opwarmen en bracht de Fransman in. De boze blik van Pius richting Bölöni verraadde dat hij eigenlijk nog verder wou.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis