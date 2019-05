Bölöni hoopt dat Antwerp aan laatste week bezig is, maar maakt zich druk om dossier KV Mechelen

“Dit verstoort het leven van iedereen” Stijn Joris

14 mei 2019

14u42 0 Antwerp De onzekerheid om een Europees ticket en hetwelk, werkt Laszlo Bölöni op de zenuwen. De coach van Antwerp maakte zich even druk op de Bosuil om snel weer de rust te bewaren. “Het is niet het moment om gespannen of nerveus te zijn.”

Antwerp zit in de laatste rechte lijn naar een Europees ticket. Op zich al een krachttoer voor een club die twee jaar geleden pas uit 1B wist te ontsnappen. Nu de Antwerpse honger bijna gestild is, wil Laszlo Bölöni alleen vanuit het bondsgebouw weten hoe de vork in de steel zit. “Het is niet duidelijk of je aan de vierde plek genoeg hebt of niet. Ik begrijp die situatie nog altijd niet en dit verstoort echt het leven van iedereen. Wie moet er straks nog een barragematch spelen en vooral waarom? Ik begrijp niet hoe het zo ver is kunnen komen? Kan iemand me dat eens uitleggen? Waarom weten we vandaag nog niet wat het lot van Mechelen wordt? Moet dat echt zo laat beslist worden? Als ik straks op vakantie vertrek, weet ik het nog altijd niet en iedereen lijkt dat maar normaal te vinden. We weten niet eens wanneer we opnieuw moeten beginnen trainen. Niemand rept erover, maar als ik me een keer opwindt, staan de camera’s wél klaar om het vast te leggen. Enfin, het is niet het moment om gespannen of nerveus te zijn.”

Echt zorgen lijkt Antwerp zich inderdaad niet te hoeven maken. De Great Old heeft de derde plek voor het grijpen en die geeft minstens recht op een startbewijs voor de derde voorronde van de Europa League. “Het is goed dat het seizoen er bijna opzit. Laat ons hopen dat dit onze laatste week wordt en we geen extra wedstrijd meer hoeven te spelen. Nu de vierde plek al zeker is, kijken we naar de derde. Het simpelste is nog vier punten pakken, dan zijn we zeker. Iedereen bij deze club, spelers én publiek, hoopt nu om rechtstreeks naar de poules van de Europa League te kunnen. Zo’n kans wil je niet laten schieten.” Als de Great Old dat voor mekaar krijgt, wordt het een heel karwei om volgend seizoen nóg beter te doen. “Dat is nog ver weg, maar het is wel bizar. Je realiseert iets positiefs, maar tegelijk haal je je meer druk op de hals. Veel zal volgend seizoen afhangen van de kwaliteit van de spelers die erbij komen.” Bölöni denkt dus al vooruit en niets lijkt erop te wijzen dat hij straks niet aan het nieuwe seizoen begint. “Ik weet dat ik vandaag op het veld sta, maar wat ik morgen doe nog niet. Weten jullie meer? Ik las in een krant dat ik in conflict zou liggen met onze voorzitter. Ze belden me er zelfs voor vanuit Roemenië. Dus als jullie meer weten, zeg het mij? (grijnst)”