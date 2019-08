Bölöni: “Hebben onszelf in de voet geschoten”, Lamkel Zé in selectie voor Zulte Waregem Kristof De Cnodder

30 augustus 2019

14u32 2 Antwerp Didier Lamkel Zé zit zondag gewoon in de Antwerpse selectie voor de match tegen Zulte Waregem. Dat liet trainer Laszlo Bölöni verstaan daags na de zoveelste stommiteit van Lamkel Zé, een onnodige uitsluiting in de Europese match tegen AZ. Maar Bölöni selecteert de Kameroener wel met frisse tegenzin. ’t Is dat hij momenteel weinig aanvallende alternatieven heeft.

Persbabbel op Antwerp vanmiddag, nauwelijks enkele uren na de pijnlijke Europese uitschakeling. Voor Laszlo Bölöni ligt een papieren versie van Het Laatste Nieuws met daarin foto’s van de fase waarin Didier Lamkel Zé zich tegen AZ domweg liet uitsluiten. Bölöni bekijkt de pagina in kwestie en zucht eens diep.

“Ik heb een moeilijke nacht gehad”, opent Bölöni. “De rode kaarten voor Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé waren allebei stommiteiten die we duur hebben betaald. We hebben onszelf in de voet geschoten. De negen spelers die over bleven, speelden een heroïsche match. Hen wil ik feliciteren, maar ze werden in de steek gelaten door twee collega’s die onacceptabele zaken deden.”

De uitschuiver van Lamkel Zé weegt eigenlijk nog een stuk zwaarder door dan die van Mbokani, want de 22-jarige flankaanvaller rolt van het ene incident in het andere en lijkt niet te leren uit zijn fouten. “Of er een nieuwe sanctie komt? Als we het ons konden veroorloven zou ik ‘ja’ zeggen, maar nu is dat moeilijk”, zegt Bölöni. “Momenteel hebben we slechts vier beschikbare spelers in de aanvallende sector. Naast Mbokani en Lamkel Zé kan ik op dit moment enkel beschikken over Ivo Rodrigues en Amara Baby. De nieuwe Japanner (winger Koji Miyoshi, red.)? Ik heb die jongen nog amper bezig gezien op training, dus is hij niet echt selecteerbaar.”

En dus is het voor Bölöni toch maar weer hopen dat Lamkel Zé alles eindelijk eens op zijn rijtje krijgt in zijn hoofd… Afwachten in welke gedaante Lamkel Zé zich zondag toont in het Regenboogstadion.