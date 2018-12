Bölöni en Antwerp hebben geen tijd om stil te staan bij pandoering: “Revanche nemen op onszelf” Stijn Joris

24 december 2018

13u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Nog geen 24 uur na de zware opdoffer in Jan Breydel verzamelde Antwerp vandaag alweer op de Bosuil. Een uitlooptraining en wat extra werk voor de bankzitters. Woensdag staat de laatste match van het kalenderjaar nog op het programma. Herpakken tegen Moeskroen is een must voor de Great Old. Maar ook bij Bölöni zinderde de oplawaai van in Brugge toch nog een beetje na.

“De groep voelde zich vooral verantwoordelijk voor wat er misging”, aldus Bölöni. “Ze praten daar onderling over. Dit is een delicatie situatie en we zijn ons ervan bewust. Die 5-1 is niet het belangrijkste, ook al is ze aangekomen. We kunnen die match niet overdoen en we mogen ze ook niet vergeten. Onze hoofden helemaal leegmaken, zal niet lukken. De spelers beseffen dat ze de laatste wedstrijden net iets minder goed waren. We moeten weer ons niveau halen en daarom moeten we naar de eenvoudige dingen teruggrijpen. Om nu met ingewikkelde principes te komen, zijn we te fragiel. Nederig blijven is de boodschap.”

Extra druk

Nu ook de teams uit de subtop dichterbij sluipen, moet Antwerp opnieuw met een positief resultaat aanknopen tegen Moeskroen. Anders dreigt het uit de top drie te vallen. Na de uitschuiver van zondag komt er dus wat extra druk bij kijken. “Ik praat niet over druk”, zegt Bölöni. “Hoe vaker ik dat woord aanhaal, hoe meer de spelers ermee te maken krijgen en dat wil ik nét niet. We doen het maximale om uit deze dip te raken. Of we op revanche belust zijn? Ik hoop het, maar niet op Club Brugge. We moeten onszelf terugvinden en revanche nemen op onszelf.”

Op Opare, Baby, Govea en Seck kan Antwerp tegen Moeskroen niet rekenen en Refaelov is geschorst. Buta maakt wel kans om zijn wederoptreden te maken. “Hij is optimistisch en ik ben dat ook, maar we zullen moeten afwachten”, aldus nog Bölöni.

Meer over Bölöni

sport

sportdiscipline

voetbal

Antwerp

Moeskroen