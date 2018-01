Bölöni: "Confrontatie met Club Brugge minst belangrijke van de negen komende matchen" Dieter Peeters

19 januari 2018

13u24 2 Antwerp Zondagmiddag ontvangt Antwerp, vierde in de stand, leider Club Brugge. De match van het jaar voor vele Antwerp-fans, niet alleen om hun kansen op POI gaaf te houden, maar zeker ook na de conflicten met de Brugse fans in oktober. Coach Laszlo Bölöni ziet dat alleszins anders.

De indrukwekkende bekermatch van Club tegen Charleroi heeft Bölöni niet gezien. Hij kende de kwaliteiten van blauw-zwart al goed genoeg. "Club Brugge heeft dit seizoen laten zien dat ze met voorsprong de beste ploeg zijn. Ze staan ver voor en zijn favoriet om kampioen te spelen", aldus de coach van Antwerp. "Eerlijk gezegd zou ik het onrechtvaardig vinden als Brugge het kampioenschap zou verspelen door de Play-Offs".

Dat betekent echter niet dat Bölöni al op voorhand zou willen tekenen voor een punt. "Absoluut niet, ik geef me nooit op voorhand gewonnen. Het doel is ten eerste om op de afspraak te zijn", stelde de 64-jarige Roemeen. "Dat betekent: goed verdedigen en proberen een aantal goede kansen te creëren. Als dat positief verloopt, ben ik tevreden. En als dat punten oplevert, is dat natuurlijk nog leuker. Hoeveel punten? Winnen is altijd het beste, hé".

De supporters kijken alleszins al weken reikhalzend uit naar de confrontatie met Club Brugge, maar coach Bölöni wil niet te veel belang hechten aan dat ene duel. "Uiteraard zijn de supporters gefixeerd op die match, want Brugge staat eerst en het is een grote ploeg. Maar ik ben trainer, geen supporter. Voor ons is het misschien wel de minst belangrijke van de komende negen matchen".