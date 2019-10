Bölöni blij met contractverlenging Lamkel Zé: “Op een dag gaat hij helemaal ontploffen” KDC

18 oktober 2019

De contractverlenging van Didier Lamkel Zé (tot 2023) was vanochtend één van de belangrijkste gespreksthema's tijdens de wekelijkse persbabbel van Laszlo Bölöni. "Het is goed dat Didiers contract is opengebroken, ook al is hij niet de makkelijkste om mee te werken", zegt de Antwerptrainer.

“Lamkel Zé is iemand die bij momenten al heeft getoond dat hij een erg bruikbaar element is. Ik heb ook het gevoel dat hij op een dag helemaal gaat ‘ontploffen’. Van het bestuur is het dus tactisch goed gezien om Didier langer vast te leggen”, knipoogt Laszlo Bölöni. Lees: de prettig gestoorde Kameroener kan de club ooit veel geld opbrengen.

Tegelijk benadrukt de Roemeen dat Lamkel Zé een ‘work in progress’ is en blijft. Ook na een paar weken waarin Lamkel Zé geen problemen veroorzaakte, blijft Bölöni voorzichtig. “Als coach moet ik veel met hem bezig zijn en achter zijn veren zitten. Op zich is hij best een aangename jongen, maar op training geeft hij soms een gedemotiveerde indruk. Als Didier volwassener wordt – in zijn manier van denken en in zijn gedrag - kan hij het ver brengen. Stap voor stap zijn we een soort evenwicht aan het vinden, al blijft dat broos.”

Bölöni doet er dan ook alles aan om zijn ‘enfant terrible’ met de voeten op de grond te houden. “Er wordt veel gepraat over Didier, maar hij is niet Antwerp”, benadrukt Bölöni. “Uiteindelijk: wie was Lamkel Zé toen hij hier een dik jaar geleden toekwam? Het is niet dat we hem bij PSG zijn gaan halen, hé. In het begin wist Didier zelf niet eens wat zijn beste positie was. De ene keer zei hij dat hij een aanvaller was, de andere keer een nummer 6, maar dan zonder ballen te recupereren (grijnst). Bij ons is hij een betere voetballer geworden. Ik ben blij dat hij dat zelf ook inziet en dat hij zijn lot nu een jaar langer aan de club heeft verbonden.”