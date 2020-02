Bölöni: “Antwerp is zo goed als zeker van play-off 1" Vijf matchen te gaan, 12 punten voor op plaats 7: Antwerp met anderhalf been bij top zes Michaël Vergauwen

14 februari 2020

11u13 1 Antwerp Vijf matchen zijn er nog te gaan. Twaalf punten is de voorsprong van Antwerp op een kransje ploegen op de zevende plaats. Dan weet je dat play-off 1 voor 99% binnen is, toch? Laszlo Bölöni beaamt het - voorzichtig.

“C’était une année riche, het is een rijk jaar geweest”, vertelde Bölöni ons vanmorgen. “Wat ik daarmee wil zeggen? We speelden Europees, we bouwen een nieuw stadion, we staan in de bekerfinale en, normaal gezien, zijn we inderdaad nu al zo goed als zeker van play-off 1. Dan kan je toch stellen dat het al een mooi jaar geweest is, niet? De vraag die zich dan echter onmiddellijk stelt: hoe ga je volgend seizoen nog beter doen? Dat is iets waarover we ons moeten buigen.”

“Charleroi dé verrassing”

Maar nu nog even niet. Genk is nog maar net de deur uit, of Charleroi is al op weg naar de Bosuil. Zondag ontvangt de Great Old de Carolo’s. Laszlo Bölöni is - hoe kan het ook anders - op zijn hoede. En terecht, want van de vier laatste onderlinge confrontaties verloor Antwerp er drie.

“Charleroi is dit seizoen dé verrassing van de competitie”, gaat hij verder. “Bovendien hebben zij twee dagen langer recuperatie gehad dan ons (Charleroi speelde dinsdag tegen KV Mechelen, red.) Niet te onderschatten dus. Elk jaar opnieuw weten ze ginds een nieuwe sterke ploeg te bouwen.”

Hoedt?

Kan Antwerp zondag opnieuw een beroep doen op Wesley Hoedt? De vraag blijft voorlopig open. De Nederlandse centrale verdediger traint vandaag nog niet mee met de groep. Het is twijfelachtig of hij zondag zal aantreden tegen Charleroi.