Bölöni: “Als we winnen van Anderlecht, dan is play-off 1 binnen” KDC

15 februari 2019

11u07 0 Antwerp Antwerp gaat zondag op zoek naar zijn eerste thuiszege tegen Anderlecht sinds 15 september 2002. Mits winst is play-off 1 zo goed als binnen voor de Great Old, dat beaamt zelfs de immer voorzichtige Antwerptrainer Laszlo Bölöni.

“Als we winnen - en ik zeg wel degelijk ‘als’ - zal Play-off 1 ons niet meer ontglippen”, vertelde Bölöni tijdens zijn wekelijkse persbabbel. “Maar denk nu niet dat we zomaar even makkelijk Anderlecht opzij gaan zetten. In Anderlecht hebben ze momenteel zorgen, maar het blijf wel een monster van het Belgisch voetbal. Respect is dus op zijn plaats. Na onze nederlaag van vorig weekend tegen Lokeren is onze opdracht er trouwens niet simpeler op geworden. Er ligt nu meer druk op de wedstrijd tegen Anderlecht dan wanneer we op Daknam hadden gewonnen.”

Het verlies tegen de hekkensluiter zal volgens Bölöni trouwens geen al te grote gevolgen hebben voor de basisopstelling van zondag. “Als trainer zoek je altijd naar een zekere stabiliteit. Het is niet omdat we vorige week een non-match speelden dat alles plots negatief is. In het voetbal denkt men vaak te veel in termen van goed en slecht, terwijl de realiteit niet zo zwart-wit is.” Bölöni lijkt in elk geval te kunnen rekenen op een volledige kern.