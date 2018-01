Bolat wil niveau aanhouden en Antwerp in top zes parkeren: "Blijven presteren en dan halen we play-off 1" Stijn Joris

08u00 0 Photonews Antwerp Het belang van Sinan Bolat in het elftal van Laszlo Bölöni wordt vaak onderschat. Zonder al te vaak in de schijnwerpers te lopen, is de Turkse doelman aan een ijzersterk seizoen bezig. Ook op stage in Algorfa schuwt hij het labeur niet.

Hoezeer ben je tevreden met je seizoen tot dusver?

"Ik presteer zoals ik gehoopt had. Ik wist dat ik de kwaliteiten nog had en ik het is natuurlijk ook voor mij makkelijk dat de ploeg draait. Er staat een blok op het veld. Het was belangrijk om de lijn van de eerste wedstrijd tegen Anderlecht door te trekken en dat is me gelukt. Ik denk niet dat er één wedstrijd is waarin ik slecht was of mijn niveau niet haalde."

Negen clean sheets in 21 wedstrijden. Geen enkele keeper in de Jupiler Pro League doet beter. Je bent ook goed op weg om je persoonlijke record van 11 stuks in 1 seizoen, toen bij Standard, te breken?

"Ik probeer er zoveel mogelijk te hebben. Als het van mij afhangt, gaan we voor 20 stuks. Er volgen er zeker nog zo lang we deze mentaliteit en discipline aanhouden. Ik hoop dat ik mijn record van bij Standard kan verbreken. Die clean sheets zijn de verdienste van de hele ploeg. Als je ziet dat onze flankaanvallers terug verdedigen tot aan de rechthoek. Dat is fantastisch."

Bij Antwerp vond je jezelf opnieuw uit. Er is bij de clubleiding niemand die er ook maar aan denkt om je nog te laten vertrekken deze maand.

"Dat is ook mijn bedoeling niet. Ik weet dat er interesse is, maar met een transfer ben ik hoegenaamd niet bezig. Ik wil dit seizoen uitdoen en op niveau blijven. Na de laatste jaren is het voor mij belangrijk om eens een compleet seizoen te spelen. Als er daarna een bod komt dat ik moeilijk kan weigeren, zullen we met de club samenzitten. Ik voel me thuis bij Antwerp. Van de mensen die de kleedkamer poetsen en de uitrusting wassen tot de spelers en de staf, iedereen heeft vertrouwen in mij en ik wil die mensen niet ontgoochelen."

Na je vertrek bij Standard kende je een moeilijke periode in het buitenland. Brandt die ambitie nog om België te verlaten? Droom je er bijvoorbeeld nog van om nummer 1 te worden bij een Turkse topclub?

"Dat zullen we wel zien als er effectief een bod komt dat ik niet of moeilijk kan weigeren. Voorlopig wil ik gewoon mijn niveau aanhouden. Een transfer, daar denk ik niet aan."

Denk je dat je ook opnieuw in beeld komt voor de Turkse nationale ploeg?

"Ik hoop het. Al was het maar om te tonen dat ik er nog ben. Ik hoop dat ze me volgen. Als ik kijk naar de keepers die in de selectie zitten, zou ik een kans moeten maken. Het zou me heel erg veel plezier doen om weer opgeroepen te worden."

Ben je een ander mens als je als keeper opnieuw vast in doel kan staan?

"Zeker en vast. Het waren gelukkige maanden. Ik heb dit al drie jaar niet meer meegemaakt. Als je elke week weer speelt, dan word je daar beste gelukkig van."

Op het gala van de Gouden Schoen wordt straks ook de keeper van het jaar verkozen. Ben je daar mee bezig?

"Neen, maar het is wel leuk om te horen dat ik tot de kandidaten behoor. Ik focus me op het veld. Als ik elke week presteer, komt er vanzelf wel een beloning."

Nochtans kreeg je enkele jaren geleden forse kritiek toen je bij Club Brugge de mist in ging. Kwam dat aan?

"Natuurlijk deed dat pijn. Ze zeiden dat ik nooit meer mijn niveau zou halen. Ik was al afgeschreven, maar ik denk dat ik op het veld een antwoord gegeven heb."

Club Brugge kende ook na je vertrek nog problemen met zijn doelmannen. Denk je dat er iets structureels mis is?

"Ik denk niet dat het toeval is dat ze bij Club sinds mijn vertrek al drie of vier keepers gehaald hebben. Het was een goede zet om een nieuwe keeperstrainer aan te stellen, maar voor mij is dat hoofdstuk afgesloten. Al koopt Club nog 20 nieuwe keepers, ze doen maar. Ik pleitte zelf ook schuldig voor hoe het bij Club liep. Ik heb nooit alleen naar de club gewezen, maar het heeft geen zin meer om daar op te blijven terugkomen. Dat is een afgesloten hoofdstuk."

Voelt het toch niet een beetje als een revanche aan?

"Ik heb nooit uitspraken gedaan over de mensen die aan me twijfelden of me opgaven toen ik bij Brugge zat. Ik zwijg en laat mijn prestaties praten en ik denk dat die duidelijk waren vanaf de eerste competitiematch. Die twijfelaars zal ik nu wel op andere ideeën gebracht hebben. Het zou ook geen extra betekenis hebben voor mij om volgende week tegen Club de nul te houden."

Los van wat die match tegen de leider volgende week brengt, kunnen jullie plya-off 1 nog mislopen?

"Dat kan zeker nog. Kijk maar eens naar Kortrijk. Die speelden tot enkele weken geleden nog tegen de degradatie. Ze wonnen een paar keer en staan nu zevende. Deze competitie kan alle kanten uit. We bekijken het match per match. Als we kunnen blijven presteren zoals we dat tot dusver deden, dan denk ik niet dat we moeten twijfelen, dan gaan we het halen. Maar laat ons toch maar onze voetjes op de grond houden en elke week weer met een vechtersmentaliteit voor mekaar blijven knokken. Dan komt het wel goed."

