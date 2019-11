Bolat houdt eindelijk nog eens de nul: “Leuk, maar zo’n clean sheet is natuurlijk niet alleen mijn verdienste” PDD/TLB

30 november 2019

00u19 0

Antwerp-KV Mechelen: 1-0. Met die uitslag is Sinan Bolat nog nét iets gelukkiger dan zijn ploegmaats. De doelman van Antwerp kon immers voor het eerst dit seizoen, en na een reeks van 19 competitiematchen met een tegengoal, de nul houden. “Zo’n clean sheet is natuurlijk niet alleen mijn verdienste, maar die van de hele ploeg”, aldus Bolat bij VTM. “Ik denk dat we opnieuw getoond hebben dat we de kwaliteiten hebben om iets moois te presteren.”

Bekijk de volledige reactie van Bolat in bovenstaande video.