Blijft Defour in België of lonkt Turkije? “Vier weken niets meer gehoord van Antwerp” MVS

03 juni 2020

Volgende week vangt Antwerp FC de voorbereiding op volgend seizoen aan. Op het lijstje spelers die zich moeten melden voor de medische testen echter geen Steven Defour. Nochtans zaten beide partijen eerder (lees: vier weken geleden) al samen en verliep dat gesprek positief.

“Sindsdien hoorden we niks meer van Antwerp”, klinkt het in de entourage van de speler. “We zitten dus met wat onduidelijkheid. Nochtans voelt Steven zich goed bij Antwerp en wil hij liefst van al in België blijven, om dichtbij z’n dochtertje te kunnen zijn. Liefst van al wil Steven ergens spelen waar ze hem graag willen en in hem geloven.”

Als dat bij Antwerp niet langer het geval is, lonkt andere lucht. In Turkije - lees: middenmoot en een topvijfclub - zijn er enkele geïnteresseerden.

