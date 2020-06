Birger Verstraete over zijn opvallende aankoopoptie bij Antwerp: “Ik moet gewoon tien keer op het veld staan” MVS

23 juni 2020

07u42 4 Antwerp Zonder aankoopoptie was hij niet naar Antwerp gekomen. Want terug naar Köln, nee, dat was geen... optie voor Birger Verstraete (26). De middenvelder werd gisteren voorgesteld op de Bosuil. “Leko staat op en gaat slapen met voetbal. Ik heb dat ook.”



Binnenvallen doen we met nieuws. Officieel huurt Antwerp Verstraete, maar de aankoopoptie zou wel eens heel snel geactiveerd kunnen worden. “Ik moet tien keer op het veld staan. Starten, invallen: maakt niet uit. Een minuut is genoeg.” Met andere woorden: zelfs tien keer 1 seconde spelen en Verstraete is definitief van Antwerp.

In dat geval ligt hij tot juni 2024 vast op de Bosuil. “Die clausule was ook een voorwaarde die ik erin wou, ik ging niet terugkomen naar België zonder aankoopoptie. Het zou jammer zijn om naar hier te komen, een jaar mee te bouwen aan iets en dan terug naar Köln te moeten. Ik heb veel te graag zelf de controle, anders word je een speelbal. Köln wist dat ook. Antwerp heeft een serieuze inspanning geleverd om me los te krijgen, ja. Dit kan en zou niet elke Belgische ploeg doen. Ik kijk er naar uit te beginnen en weer veel te winnen. Antwerp moet de ambitie hebben om elke match te willen winnen. De reden dat ik hier ben, is ambitie, de grootse plannen van de club en dat ik daar deel van wil uitmaken.”

“Dit is de ploeg die het beste bij me past. Ik ga veel meer voldoening halen uit spelen op een uitverkochte Bosuil en te kunnen spelen voor het hoogst haalbare dan spelen om erin te blijven in Italië of Frankrijk. Er zijn wat titularissen vertrokken, als je competitief wil zijn, moet de kern nog versterkt worden. Dit is nog geen kampioenenploeg, maar er is wel nog wat op komst denk ik.”

Duwtje van Leko

Ivan Leko gaf Verstraete het laatste duwtje, zo blijkt. “Ik ken hem al lang. Toen ik 17 was, wou hij me al naar Leuven halen”, vertelt hij. “Ik ben fan van zijn manier van spelen. Ik trainde nu één keer met hem: de ‘passion’, zoals hij het zelf zegt, straalt ervan af. Hoe hij er staat: die man staat op en gaat slapen met voetbal, dat voel je aan alles. Dat heb ik ook. Moeskroen-Eupen op vrijdagavond? Ik kijk. Echt waar. Je kan daar dingen van leren. En mijn vriendin? Die kijkt mee. Zij is trouwens hevig Antwerp-fan, wist je dat? (wijst) Daar, voorin tribune 2, zat ze. Haar vader en broer zijn abonnee, de mama is ook fanatiek fan. Die mensen waren wel content, ja.”

Eén van de hoofdredenen dat het verhaal Verstraete bij Köln op een sisser afliep, is ook dat trainer ­Gisdol een voorstander was van de lange bal. Iets wat totaal niet matcht met het voetbal waarvan Verstraete houdt: korte lijnen, veel passes, vanuit het centrum de flanken bedienen. Exact het voetbal dat... Ivan Leko graag ziet. Dat Antwerp ­vorige week in alle discretie alles op alles zette om Verstraete naar ’t Stad te ­halen, is dus de logica zelve. Leko heeft het naar verluidt echt wel voor de vinnige, ­explosieve, sterke aanjager die ­Verstraete is.

Makelaar bekijkt opties

Na de eerdere komst van Louis Verstraete (21) en Jean Butez (25) en het lichten van de aankoopoptie van Koji Miyoshi (23) mag het duidelijk zijn dat Antwerp volop inzet op verjonging. Met het vertrek van Bolat (31), Mirallas (32), Baby (31), Opare (29) en allicht ook Arslanagic (27) zal de gemiddelde leeftijd van RAFC ­komend seizoen een flinke duik nemen.

Bovendien is de komst van Verstraete ook een teken aan de wand voor Steven Defour (32). De kans dat de voormalige Rode Duivel ook volgend seizoen op de Bosuil speelt, is weer een flink stuk kleiner geworden. Met Haroun, De Sart, Hongla, Louis Verstraete en Birger ­Verstraete is het centrale middenveld van de Great Old ondertussen behoorlijk ­gestoffeerd. Is er nog plaats voor Defour? Twijfelachtig. De speler zelf wenste gisteren niet te reageren, zijn ­makelaar meldt dat “alle opties bekeken worden”. Eén daarvan is Turkije. Bij Defours ex-club KV Mechelen is de middenvelder voorlopig geen prioriteit.

