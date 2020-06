Birger Verstraete - die na tien matchen definitief van Antwerp wordt - traint al mee, einde verhaal Defour? MVS

22 juni 2020

13u17 2 Antwerp De verjonging zet zich door. Na Louis ­Verstraete (21) en Jean Butez (25) trok ­Antwerp FC De verjonging zet zich door. Na Louis ­Verstraete (21) en Jean Butez (25) trok ­Antwerp FC afgelopen weekend Birger ­Verstraete (26) aan. De middenvelder wordt gehuurd van FC Köln, al is de kans reëel dat die huur snel een definitieve transfer wordt. Als Birger Verstraete in 10 matchen in actie komt - dus gewoon invallen is voldoende - wordt de aankoopclausule geactiveerd. Vandaag trainde hij al mee. Voor Steven Defour lijkt het verhaal Antwerp dan weer voorbij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een jaar en drie dagen nadat hij bij FC Köln tekende, is Birger ­Verstraete er weer weg. Vrijdag legde hij al met succes fysieke en medische testen af, zaterdag ­bereikte de West-Vlaamse middenvelder een akkoord op de Bosuil. Antwerp huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen, maar bedong ook een aankoopoptie. Een heel interessante bovendien, want indien Verstraete in tien wedstrijden in actie komt, dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een definitieve transfer en een doorlopend contract van drie jaar. Prijskaartje: 1,5 miljoen, of minder dan de helft van de 3,5 miljoen die Köln een jaar geleden overmaakte aan AA Gent. Een koopje met andere woorden, en eentje dat wel eens heel goed bij Antwerp zou kunnen passen.

Eerste training op de heilige grond voor Birger Verstraete! 💪#Preseason #RAFC #COYR pic.twitter.com/H2j97s3nyT Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Eén van de hoofdredenen dat het verhaal Verstraete bij Köln op een sisser afliep, is namelijk dat trainer ­Gisdol een voorstander was van de lange bal. Iets wat totaal niet matcht met het voetbal waarvan Verstraete houdt: korte lijnen, veel passes, vanuit het centrum de flanken bedienen. Exact het voetbal dat... Ivan Leko graag ziet. Dat Antwerp ­vorige week in alle discretie alles op alles zette om Verstraete naar ’t Stad te ­halen, is dus de logica zelve. Leko heeft het naar verluidt echt wel voor de vinnige, ­explosieve, sterke aanjager die ­Verstraete is.

Makelaar bekijkt opties

Na de eerdere komst van Louis Verstraete (21) en Jean Butez (25) en het lichten van de aankoopoptie van Koji Miyoshi (23) mag het duidelijk zijn dat Antwerp volop inzet op verjonging. Met het vertrek van Bolat (31), Mirallas (32), Baby (31), Opare (29) en allicht ook Arslanagic (27) zal de gemiddelde leeftijd van RAFC ­komend seizoen een flinke duik nemen.

Bovendien is de komst van Verstraete ook een teken aan de wand voor Steven Defour (32). De kans dat de voormalige Rode Duivel ook volgend seizoen op de Bosuil speelt, is weer een flink stuk kleiner geworden. Met Haroun, De Sart, Hongla, Louis Verstraete en Birger ­Verstraete is het centrale middenveld van de Great Old ondertussen behoorlijk ­gestoffeerd. Is er nog plaats voor Defour? Twijfelachtig. De speler zelf wenste gisteren niet te reageren, zijn ­makelaar meldt dat “alle opties bekeken worden”. Eén daarvan is Turkije. Bij Defours ex-club KV Mechelen is de middenvelder voorlopig geen prioriteit.

Lees ook:

Leko blikt terug op zijn eerste trainingsweek bij Antwerp: “Mbokani? Ik ga niemand smeken om te komen of te blijven. Nooit” (+)