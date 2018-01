Binnengluren op de kamer bij Hairemans en Corryn: “Ochtendhumeur? Ben direct wakker als ik ’s ochtends zijn hoofd zie”

Stijn Joris in Spanje

20u07 11 SJH Antwerp Een winterstage betekent ook een week of langer met een ploegmaat de kamer delen. Bij Antwerp hokken Geoffry Hairemans en Alexander Corryn tien dagen samen. De twee vormen in Algorfa een haast onafscheidelijk duo. We mochten eens bij hen binnengluren. Corryn gaf ons een kleine rondleiding en nadien polsten we naar hun gewoontes als roomies.

Hoe komt het dat jullie het zo goed met mekaar kunnen vinden?

Geoffry: "Simpel, we praten allebei Nederlands en schieten al langer goed op."

Alexander: "Vorig jaar kenden we een hectisch seizoen en daarin hebben we mekaar een beetje gevonden. We werden ook samen kampioen, dat schept een band. Sommige mensen zeggen zelfs dat we op mekaar gelijken."

Geoffry: "We lachen veel en zijn allebei altijd goed gezind."

Alexander: "Twee grappenmakers."

Hebben jullie bijnamen voor mekaar?

Geoffry: "Ik noem hem altijd Corrine."

Alexander: "Ik zeg wel eens Jeffrey ofwel Geoffke Deurne-Noord."

Wie spendeert er het meest tijd in de badkamer?

Alexander: "Allebei niet lang eigenlijk. Geoff heeft soms wel wat tijd nodig voor zijn haar. We douchen samen om tijd te sparen. (lacht)"

Wie belt er het meest met zijn vriendin?

Alexander: "Hier den deze."

Geoffry: "Ik facetime wel vaak."

Alexander: "Ik stuur soms berichten. Overduidelijk Geoff dus."

Wie snurkt er het hardst?

Alexander: "Hij ademt wel eens luid, maar snurken heb ik hem nog niet horen doen."

Geoffry: "Ik heb ook nog niks gehoord."

Wat is de vervelendste eigenschap van je kamergenoot?

Geoffry: "We zijn allebei grappig en lachen vooral. Dus niet meteen iets vervelends."

Alexander: "Ik heb nog niets gevonden, maar stel me die vraag na de tiende dag nog eens."

Geoffry: "Ik weet ook niets en ik zou eigenlijk graag iets zeggen. (lacht)"

Wie heeft er het grootste ochtendhumeur?

Alexander: "Het voordeel van met Geoffry slapen is dat je zo verschiet als je 's ochtends zijn hoofd ziet dat je meteen wakker bent."

Geoffry: "Ik heb thuis meer last van een ochtendhumeur dan hier."

Alexander: "De eerste vraag elke ochtend is hoe we ons voelen. En het antwoord bij allebei is: kapot. Samen afzien."

Wie heeft de beste muzieksmaak?

Geoffry: "We kunnen geen muziek spelen. Als onze buren Yatabaré en Ghandri iets opleggen, kan heel het hotel meeluisteren."

Alexander: "Ik hou van Michael Jackson en een beetje vanalles van vroeger."

Geoffry: "Doe mij ook maar old skool."

Wat zouden jullie hier niet kunnen missen?

Geoffry: "De wifi."

Alexander: "Het is wel handig om te kunnen bellen of iets opzoeken. Mijn laptop ook."

Geoffry: "Om series te kijken, ja."

Omschrijf je kamergenoot in 1 woord.

Geoffry: "Topkerel."

Alexander: "Legend. (lacht)"

SJH