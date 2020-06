Bij Antwerp zijn ze de fratsen beu, Lamkel Zé duwt zichzelf naar de uitgang NVK/MVS

15 juni 2020

06u22 0 Antwerp Didier Lamkel Zé bezorgt Antwerp al grijze haren. Hij stuurde zijn kat naar inspanningstesten en mag vijf dagen niet trainen door een 'haarpigmentatie'. De Great Old is zijn fratsen beu, maar de coronatransfermarkt bemoeilijkt een oplossing.

Bijna 24 is hij al. Alleen: mentaal is Didier Lamkel Zé nog steeds niet klaar om als profsporter te leven. Antwerp heeft zijn fratsen de voorbije maanden en jaren vaak bedekt met de mantel der liefde. Maar zelfs de komst van een nieuwe coach kon de aanvallende middenvelder niet motiveren om zelfs maar aanwezig te zijn op de inspanningstesten voor het nieuwe seizoen.

Terwijl er enkele leden van de technische staf op hem wachtten, bleef Lamkel Zé thuis. Zogezegd ziek, meldde hij rijkelijk laat. Al bleek uit zijn Instagramprofiel dat hij er geen probleem mee had om bezoek uit te nodigen. Helemaal gek werd het toen de Kameroener een zogenaamde haarpigmentatie had ondergaan. Een ingreep waarbij het lijkt alsof je korte haartjes heeft op je schedel, maar in feite gewoon kaal bent. Louter esthetisch, maar het houdt hem wel een kleine week aan de kant. De start van de trainingen zal hij daarom niet vanop het veld meemaken.

Niet mee op stage?

Antwerp probeert al langer Lamkel Zé met individuele begeleiding op het rechte pad te houden. Die slaat zichtbaar niet aan. Het is zeer de vraag hoe de nieuwe coach Ivan Leko zal omgaan met zoveel sterallures. De kans is reëel dat de Kameroener niet mee op stage mag. Zélfs voor de achterban, die hem had geadopteerd als cultfiguur, is de emmer stilaan vol.

Op de achtergrond probeert Luciano D'Onofrio aan een oplossing te werken. Alleen is de timing nefast. De reden waarom Antwerp Lamkel Zé zo vaak een hand boven het hoofd gehouden heeft, was de jackpot die er op de transfermarkt leek te wachten. Maar in coronatijden zal de mercato niet op volle kracht draaien.

