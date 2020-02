Besiktas wil Antwerp-doelman Sinan Bolat Michaël Vergauwen

26 februari 2020

Is Sinan Bolat aan z’n laatste maanden in ons land bezig? Het begint er stilaan op te lijken. Het Turkse Besiktas deed de Antwerp-doelman immers een voorstel, zo melden Turkse media. Bolat, eerder in Turkije ook al doelman bij Kayserispor en Galatasaray, kan een contract voor drie seizoenen tekenen bij de club uit Istanboel. Huidige eerste keeper, Loris Karius, verlaat het team op het einde van het seizoen. Ook Volkan Babacan (Basaksehir) en Fabri (Mallorca) zijn in beeld bij de Zwarte Adelaars, maar Bolat lijkt de voorkeur weg te dragen, aangezien hij einde contract is en alles speelde dit seizoen. Ook vorige zomer stond de doelman al op de radar van de 15-voudige Turkse landskampioen. Een verlengd verblijf bij Antwerp behoort voor Bolat trouwens ook nog steeds tot de mogelijkheden, al ligt die optie met de dag moeilijker.