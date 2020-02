Benson kijkt al vooruit naar play-off 1: “Onze taak om het elke ploeg lastig te maken” KDW/MVS

14 februari 2020

00u14 1

Manuel Benson had het gevoel dat er meer inzat vandaag, in de match tegen Racing Genk. “Het is spijtig dat de bal niet altijd goed viel bij ons. Maar we kijken niet te veel rondom ons in het klassement. Maar voor een club als Antwerp is het een minimum om play-off 1 te spelen. Het is onze taak om het elke ploeg moeilijk te maken.”

Juklerod: “We moesten winnen”

Bölöni: “Wij drie punten en zij één, dat mag niet zeker?”

Te slap verdedigd bij de 0-1, maar uiteindelijk op basis van de kansen met één punt toch te karig beloond. De matchanalyse van Laszlo Bölöni in één zin. “Voor een match uit de Belgische competitie was dit toch niet slecht”, vond Bölöni. “Beide ploegen speelden goed, los van enkele niet te vermijden mindere momenten. Maar er waren acties, mogelijkheden, schoten,... Jammer dat we stonden te slapen bij het tegendoelpunt. Nadien reageerden we en hadden we, net als Genk, kansen op een tweede doelpunt. Zeker in het slot van de match waren we klaar om de overwinning binnen te halen. Uiteindelijk verdienden beide ploegen een punt... of wij drie en zij één. Maar dat mag niet zeker?”