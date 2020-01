Antwerpse kleedkamer heeft weinig begrip voor excuses Lamkel Zé: "Hij zou het beter in ons gezicht zeggen” MVS

24 januari 2020

07u55 2 Antwerp De excuses van Didier Lamkel Zé kunnen in de Antwerpse kleedkamer op weinig begrip rekenen. De Kameroener verontschuldigde zich na het penaltydebacle via Instagram. “Hij had het beter in ons gezicht gezegd, want met z’n Instagram altijd”, klonk het achteraf bij een ploegmaat.

Penalty opeisen, missen, onder luid boegeroep naar de kant gaan én meteen huiswaarts trekken. Ziehier het bekeravondje van Lamkel Zé. Een zoveelste streek, de Antwerpse kleedkamer heeft er nu écht genoeg van. Ook al omdat de 22-jarige Kameroener zich excuseerde via Instagram - zijn lievelingsmedium. Hij had het beter in ons gezicht gezegd, want met z’n Instagram altijd... Ik volg hem al niet eens meer”, vertelde een ploegmaat achteraf. Het moge duidelijk zijn: de Antwerp-kleedkamer is hem kotsbeu. “Dat we hem niet meer zagen, getuigt van nul respect.”, klonk het ook.

“Laat ons stoppen met over Didier te praten en op andere zaken focussen. We gaan dit binnenskamers oplossen”, zuchtte Refaelov. “Er zijn er twee die moeten trappen, Refaelov of Mbokani”, klonk Faris Haroun. “Tenzij een andere speler zich goed voelt en de bal neemt en de anderen het ermee eens zijn... Maar als je dán mist, moet je de consequenties dragen. Zeker als je eigenlijk niet goed in de match zat, is dit erg. Ja, dit wordt nog besproken.”