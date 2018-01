Antwerplegende Lehnhoff kijkt uit naar topper tegen Club: "Als promovendus moet Antwerp niet mooi spelen" Bart Fieremans

20 januari 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Antwerp Hans-Peter Lehnhoff, één van de populairste spelers van Antwerp ooit, draagt zijn ex-club nog steeds in zijn hart. Zondag overweegt hij het duel tegen Club Brugge bij te wonen: "Voor Antwerp een échte waardemeter voor play-off 1."

Lehnhoff is momenteel teammanager bij Bayer Leverkusen, dat zaterdag op bezoek moet naar Hoffenheim. Zondagochtend is nog een training voorzien in Leverkusen. "Als die niet te lang uitloopt, kan ik het misschien nog halen om de match van Antwerp bij te wonen – voor mij is het ongeveer twee uur rijden. Maar ik ben dit seizoen al drie keer gaan kijken naar Antwerp, onder meer tegen Genk en STVV."

Als Lehnhoff voet zet op de Bosuil, is hij daar nog altijd wat de koning, geeft hij toe. "En toch ben ik al bijna 25 jaar vertrokken van Antwerp. Ik vind het ongelooflijk dat een heel stadion nog mijn naam roept, terwijl de helft van de fans me wellicht nooit heeft zien spelen. Ik heb daar iets betekend. Ik zie Antwerp nog steeds als een grote familie waar het plezant is om te komen."

Vierde plaats

Dat Antwerp na de winterstop hervat met een vierde plaats in de stand, had hij voor de start van dit seizoen niet durven vermoeden. "En dan maakt het ook niet uit dat het voetbalniveau niet zo goed of mooi is. Met de mogelijkheden die Antwerp heeft, mag je geen attractief voetbal verwachten - en dat moet ook niet als promovendus. Dan is het vooral belangrijk dat je in eerste klasse overleeft. Het tweede jaar is wat gevaarlijker, dan is de vraag of ze het niveau kunnen blijven aanhouden."

Lehnhoff is benieuwd of Antwerp zich plaatst voor play-off 1 : "En als ze dat halen… wie weet spelen ze nog voor de titel mee? De match tegen Club Brugge zondag is een echte waardemeter. Club Brugge is duidelijk de beste ploeg van België."

Niveau verzwakt

In het algemeen vindt Lehnhoff het niveau van de Belgische competitie wel verzwakt vergeleken met zijn periode als smaakmaker bij Antwerp tussen 1987 en 1994. "Voor mij was dat mijn mooiste tijd als voetballer. Ik merk dat de kwaliteit van de liga nu in België verminderd is, ook Europees speelt België een minder grote rol. Ik was nog verrast hoe moedig Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht tegen Bayern München gespeeld heeft, maar ook Anderlecht heeft niet meer de financiële mogelijkheid om zulke spelers aan te trekken om overal attractief te voetballen. In mijn periode bij Antwerp keken we er steeds naar uit om tegen Anderlecht te spelen, het respect was enorm. Anderlecht had de beste spelers van België en de club was een uithangbord in België en in Europa, dat is nu niet meer zo. Ik had nooit durven denken dat het zo zou kunnen kantelen, als je ziet dat Anderlecht nu zelfs verkocht is."