Antwerpfans over de slapende reus die wakker is: “Twintig jaar lang was hier geen geld. Nu wel” KDW/ODBS

07 februari 2020

16u31

Bron: VTM NIEUWS

De euforie was groot in het Antwerpse kamp na de kwalificatie voor de finale van de Cup. Een dag later kijken de fans als reikhalzend uit naar de confrontatie met Club Brugge. VTM NIEUWS sprak met enkele supporters van de Great Old op de Bosuil.

Willy Apers: “G5 moet dringend G6 worden”

Willy Apers is eerlijk wat betreft het recente succes van Antwerp. “Er is hier de laatste twintig jaar geen geld geweest, nu is er dat wel. In combinatie met de geschikte personen op de juiste plaats, is deze slapende reus wakker gemaakt. Dat ze de G5 maar uitbreiden tot de G6, want wij blijven nu aan de top.”

Hans Wouters: “Ongelofelijk wat Bölöni doet”

Antwerpspelers en Bölöni dag na kwalificatie: