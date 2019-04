Antwerp zit aan 10 op 15: “We hebben weer eens laten zien dat we niet voor niets in play-off 1 zitten” GVS

22 april 2019

17u44

Bron: Proximus Sports 1 Antwerp “We bekijken match per match”, klonk het in koor bij Antwerp-spelers Sinan Bolat en Jelle Van Damme. Toch dromen ze stiekem van die tweede plek - zoveel is duidelijk. “We kennen onze mogelijkheden.”

Eén keer moest Antwerp-goalie Sinan Bolat gepast tussenkomen. Ruud Vormer dook plots op, maar de Turkse doelman maakte zich breed en weerde het gevaar. “Deze nieuwe clean sheet is mooi voor mij”, reageerde Bolat bij Proximus Sports. “We hebben weer eens laten zien dat we niet voor niets in deze play-offs zitten. We speelden quasi de perfecte eerste helft, jammer genoeg maken we de kansen niet af. Gebeurt dat wel, stappen we wellicht met de drie punten van het veld. In de tweede helft wilden we die eerste 45 minuten evenaren, maar we speelden iets meer teruggetrokken. Al gaven we ook na rust niets weg.”

Antwerp houdt Club binnen schot, de Great old staat drie punten achter. “De tweede plaats? We bekijken het match per match. We wilden absoluut winnen vandaag, maar zijn ook tevreden met een gelijkspel. De kloof op Club Brugge is niet zo groot. Het zijn nog vijf matchen, we zien wel waar we eindigen.”

Ook Jelle Van Damme zag een sterke match van Antwerp. “We stonden goed, we speelden goed en hadden over de 90 minuten bekeken de beste kansen. De eerste helft waren we de betere ploeg. De tweede helft kropen we wat achteruit, maar super gevaarlijk is Club behoudens één kans voor Vormer nooit geweest.” En zo heeft de Great Old halfweg deze play-offs 10 op 15. “Straf hé? We kennen onze mogelijkheden. Laat de mensen maar praten, wij weten beter. En over die tweede plek moeten we nu geen grote uitspraken doen. We bekijken alles match per match. Als we nu thuis winnen van Standard, doen we een hele goede zaak.”