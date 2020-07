Antwerp zet ambities in de verf: Gheysens voert nieuwe kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro door Redactie

16 juli 2020

12u20 0 Antwerp Antwerp ambieert de top, en daar is geld voor nodig. Dat beseft ook de kapitaalkrachtige voorzitter Paul Gheysens. Hij pompte nog eens vijf miljoen euro in de Great Old. De derde kapitaalsverhoging in één jaar tijd. Zo kan de club blijven groeien en kunnen de investeringen, zoals de renovatie van het stadion, gefinancierd worden.

Sinds de terugkeer naar 1A voert sterke man Gheysens continue kapitaalsverhogingen door. In juli 2019 pompte hij 10,5 miljoen euro in de club, in januari van dit jaar volgde nog eens 5,6 miljoen euro. En nu komt daar opnieuw vijf miljoen euro bij. Daarvan is 1,25 miljoen reeds gestort, de rest volgt later. Het ligt in de lijn van de investeringspolitiek van de club, die het geld nodig heeft om - snel - te blijven groeien op infrastructureel en sportief vlak.

De club heeft voorlopig nog niet genoeg inkomsten om alle operationele kosten te dragen en dus break-even te draaien. In het seizoen 2018-2019 maakte Antwerp nog 8,2 miljoen euro verlies, ook de hoge loonkosten wegen door. Deze kapitaalsverhoging zal dan ook hoogstwaarschijnlijk niet de laatste zijn. Veel zal afhangen van het Europees voetbal, dat voor extra financiële middelen zorgt.

