Antwerp wint ook tegen OHL met kleinste verschil: doelpunt Refaelov volstaat voor zege Stijn Joris

06 januari 2019

17u29 3 Antwerp In zijn tweede oefenmatch in evenveel dagen haalde Antwerp het net als tegen Virton met 1-0. Refaelov tekende tegen OHL voor het enige doelpunt van de match na een kort genomen vrije trap.

Dag drie en tweede oefenwedstrijd op Spaanse bodem voor Antwerp. OHL deed dienst als sparring partner. De zevende uit 1B nam de beste start en de jonge Engelsman Hirst kreeg twee goede kansen, maar miste. Antwerp antwoordde pas op het halfuur. Nazaryna nam een vrijschop snel en Henkinet moest zich reppen om de bal uit de benedenhoek te houden. Even later kreeg Baby een goede mogelijkheid, maar die lepelde over. Jaadi kwam ook tot een kans, maar trapte vanuit een scherpe hoek op Henkinet. Refaelov zorgde voor de knapste actie van de match, maar zijn krul trof de binnenkant van de paal. Ongeveer halverwege was het wel raak. Na een kort genomen vrije trap borstelde Refaelov de bal laag in de korte hoek binnen.

Drone

OHL experimenteerde in een 3-5-2. Bij Antwerp kwamen de beloften Quirijnen en Nostlinger aan de aftrap. Opare, Seck en Baby deden na enkele blessures hun wederoptreden. OHL kwam op het uur ei zo na op gelijke hoogte toen De Winter Persoons tot twee keer toe van een goal hield en Casagolda de tweede rebound naast mikte. Zo bleef het bij 1-0. OHL had halverwege al een nieuw elftal tussen de lijnen gebracht, toen Bölöni net na het uur vier vervangingen doorvoerde. Met Kakudji, Muanza en Bernier kwamen er nog drie beloften tussen de lijnen. Nog opvallend, beide teams zetten een camera in om de wedstrijd te filmen, maar OHL gebruikte ook een drone om een nog beter zicht op het veld te hebben. Alleen werkte het gezoem van dat toestel Bölöni en de rest van de bank danig op de zenuwen. Het tweede deel van de match filmde de drone vanaf de andere kant van het veld.

ANTWERP: De Winter - Opare (61' Kakudji), Seck, Batubinsika, Quirijnen - Nostlinger (61' Muanza), Nazaryna - Jaadi (61' Bernier), Refaelov, Baby (61' Rodrigues) - Bolingi.

OHL: Henkinet (46' Gillekens) - Duplus (46' Libert), Ramaekers (46' Schuermans (75' Touba)), Fabre (46' Moore (88' Maertens)) - Aguemon (46' Mertens), Kapustka (46' Persoons (75' Sowah)), Dequevy (46' Kehli), Hubert (46' Gorius), Tshimanga (46' Van Landschoot) - Myny (46' Casagolda), Hirst (46' Hendriks).

Doelpunt: 45' Refaelov 1-0.

Comienza el partido 0-0@official_rafc - @OHLeuven pic.twitter.com/FFRkvtLMQY Pinatar Arena(@ PinatarArena) link

