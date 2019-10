Antwerp wint oefenpot tegen Vitesse: heerlijke goal van Lamkel Zé, maar opnieuw discussie over vrije trap Stijn Joris

10 oktober 2019

14u05 0 Antwerp Antwerp oefende vanmiddag achter gesloten tegen het Nederlandse Vitesse Arnhem. De Great Old haalde het met 2-1. Na onder meer een knappe goal van Lamkel Zé én een nieuwe discussie om een vrije trap.

Bölöni sleutelde wat aan zijn ploeg. Borges kreeg centraal achterin een startbewijsje. Op het middenveld speelde Lamkel Zé naast Haroun. Hij nam de plek van de geblesseerde Defour in. Voorin kregen ook Benson en Gano minuten. Mbokani ontbrak. Vitesse nam het eerste deel van de wedstrijd voor zijn rekening. De Nederlanders – actueel vierde in de Eredivisie - kwamen ook op voorsprong via Clark. Pas in het slotkwartier van de eerste periode kon Antwerp zijn wil wat opdringen. De Great Old ging dominanter voetballen en Lamkel Zé sloeg toe. Hij vertrok van op eigen helft met de bal aan de voet en trapte van in de zestien via de onderkant van de lat binnen. In geheel eigen stijl vierde hij dat doelpunt ondanks de lege tribunes erg uitbundig en met de nodige gestes en gebaren. Zelfs zonder publiek stal hij de show.

Vitesse kwam ook na rust het best uit de startblokken. De Winter moest twee keer tussenkomen en had een beetje meeval bij zijn tweede interceptie. Sportieve baas Luciano D’Onofrio was intussen naast Bölöni komen postvatten. Hij volgde de wedstrijd verder van aan de zijlijn en overlegde meermaals met Bölöni. Even later kregen ze het gezelschap van secretaris-generaal Sven Jaecques en team manager Frédéric Leidgens. Bölöni voerde net na het uur nog vijf wissels door. Antwerp klom op voorsprong. Refaelov vond Gano in de zestien. Lamprou stopte diens schot nog wel, maar in de herneming tikt Baby makkelijk binnen.

Even later ontstond er bizar genoeg opnieuw discussie om een vrije trap. Zowel Rodrigues, Baby als Refaelov eisten de bal op. Hoedt maande die laatste aan om te trappen. Lamkel Zé schoot in de lach. Uiteindelijk ging ook Refaelov grijnzend bij de bal weg en trapte Baby met zijn mindere rechter over. Na de ‘penaltygate’ van afgelopen zondag lijkt er dus nog niets veranderd op de Bosuil. De Winter moest uiteindelijk nog één keer tussenkomen op de doorgebroken Linssen, maar de zege van de Great Old kwam niet meer in het gedrang.