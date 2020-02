Antwerp: “We vragen dat mediacontract onze groei richting top zes blijft mogelijk maken” Redactie

12 februari 2020

20u46 0 Antwerp Antwerp – dat officieus een topclub is, maar als lid van de K11 enkele miljoenen minder zou krijgen dan de G5-clubs, is niet akkoord met de verdeelsleutel van het mediacontract en dreigt ermee haar rechten individueel te verkopen. “Dat er nog stappen nodig zijn om ons permanent in de bovenste regionen te vestigen is evident. We vragen enkel dat de verdeling van de nieuwe mediarechten die groei blijft mogelijk maken in de komende jaren”, stelt het nu in een communiqué.

Zoals verwacht bood Antwerp redelijk wat weerstand. De club klopt op de G5-deur, maar zou als lid van de K11 een aantal miljoenen mislopen. “Het standpunt van Royal Antwerp FC is steeds duidelijk geweest”, stelt de club. “De investeringen van de voorbije jaren in zowel het sportieve, de infrastructuur en als de organisatie hebben geleid tot een situatie waarin we op vlak van budget, kijkcijfers en sportieve resultaten op de poort van de top zes kunnen kloppen. Dat er nog stappen nodig zijn om ons permanent in de bovenste regionen te vestigen is evident. We vragen enkel dat de verdeling van de nieuwe mediarechten die groei blijft mogelijk maken in de komende jaren, en dit in verhouding met andere ploegen die gelijkaardige resultaten neerzetten. Een faire vraag die op geen enkele manier enige vorm van solidariteit in de weg staat.”

“We hebben geluisterd, geargumenteerd en onderhandeld op een constructieve en open manier. Op het einde konden wij niet instemmen met wat voor Antwerp op tafel lag. Wij blijven openstaan voor verdere dialoog om tot een goede verdeelsleutel te komen in lijn met sportieve resultaten en supporterspotentieel.”

