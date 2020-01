Antwerp-voorzitter Paul Gheysens spreekt: “We zullen ooit kampioen worden” Michaël Vergauwen met Antwerp op stage in Algorfa

11 januari 2020

19u25 0 Antwerp Opvallende aanwezige tijdens de laatste dagen van het Antwerpse oefenkamp in Spanje is Paul Gheysens. De Antwerp-voorzitter arriveerde vrijdag in Algorfa, samen met zijn vrouw Ria en sportief directeur Luciano D’Onofrio. De baas van bouwbedrijf Ghelamco ging op de foto met fans, volgde de oefenwedstrijden en was uitermate enthousiast over zijn Antwerp FC.

Over Antwerp

“Ik heb een prachtige ploeg gezien hier, een homogene groep. Het is een mooi team, waarvan de maturiteit ook groter wordt”, vertelt de man met grenzeloze ambities. “Ik zeg altijd: we moeten kampioen worden. En dat zal wel ooit eens komen. Wanneer? Dat weet je niet. Toeval speelt ook mee. Je twee beste spelers die uitvallen: wat doe je dan? Een domme goal in een beslissende match: wat doe je eraan? Dat die onbekende factor zo belangrijk is, maakt het voetbal ook zo mooi. We doen het stap voor stap, en we zijn al ver gekomen denk ik.”

“En ondertussen moeten we vooral bouwen aan een ploeg. Je kan niemand beter hebben dan Luciano (D’Onofrio) om team te maken. Hij heeft de unieke gave om dat te doen. Juiste posities invullen, juiste spelers samenbrengen. Zonder veel te spenderen, Luciano draait iedere euro twee keer om, hebben we dankzij hem een enorme spelerswaarde gecreëerd. Luciano is een heel sterke schakel in ons verhaal. De toekomst is gegarandeerd, ik vind dat er nu al lange termijn in zit. We zijn geen verkopers, maar als er een superbod komt op iemand, zal dat bekeken worden.”

Over stadion Club Brugge

“Je kan dat alleen maar toejuichen. Er zouden nog meer nieuwe stadions moeten komen. Club speelt heel goed vandaag, is goed gestructureerd. Zij zijn een stukje voorbeeld. Maar ik zou ons nooit vergelijken met hen. Wij hebben een andere filosofie, zitten anders in elkaar. Ieder doet het op zijn manier, en zij doen het zeer goed.”

Over Gouden Schoen-duel tussen Mbokani en Vanaken

“Wie de Gouden Schoen wint? Ik denk dat Mbokani uitzonderlijk talent heeft. En hij zit goed bij ons. Vanaken is een goede speler. Maar je ziet toch dat hij het in de nationale ploeg moeilijk heeft.”