Antwerp-voorzitter Gheysens wil dat onze competitie niet stilgelegd wordt: “Zijn we nu helemaal gek?” JBE/ODBS

23 april 2020

20u19

Bron: VTM NIEUWS 12 Antwerp Dat onze competitie maandag definitief op de schop gaat, leek een uitgemaakte zaak na de aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar nu de tv-rechtenhouders Dat onze competitie maandag definitief op de schop gaat, leek een uitgemaakte zaak na de aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar nu de tv-rechtenhouders hun al overgeschreven geld willen terugzien , heerst er onzekerheid. Gevoed door Paul Gheysens. De baas van Antwerp, de voornaamst benadeelde club als er niet meer gespeeld wordt, wil nog voetbal zien.



Antwerp is er bij monde van voorzitter Gheysens fervent voorstander van de competitie maandag op de Algemene Vergadering van de Pro League toch niet definitief stil te leggen. “Als er gezond verstand is, dan spelen we straks verder”, aldus Gheysens bij VTM NIEUWS. “Achter gesloten deuren. Dat de kleine clubs dat absoluut niet willen? De kleine clubs wisten niet waarover het ging. De tv-rechtenhouders (Telenet, Proximus en VOO, nvdr) willen inmiddels hun geld terug, spelers moeten betaald worden, sponsors haken mogelijk af, supporters,... De tv-rechten gaat om een bedrag van 23 miljoen euro per club. Zijn die plots soms niets meer waard? Gaat de Belgische staat hen dat soms terugbetalen? Zijn we nu helemaal gek...”

Momenteel zijn er drie clubs die de buit binnen hebben. Maar wat met de rest? Paul Gheysens

“Momenteel zijn er drie clubs (Gheysens doelt op Club Brugge, AA Gent en Charleroi: de nummers één, twee en drie - nvdr) die de buit binnen hebben en de competitie dus stopgezet willen zien. Zij mogen rekenen op 25 tot 30 miljoen euro. Maar wat met de rest? Om een volwaardige competitie te hebben, moet je 16 degelijke ploegen hebben.”

Antwerp bouwt verder momenteel aan een nieuwe tribune op de Bosuil, waarbij de maatregelen rond corona gerespecteerd worden. Met registratie van arbeiders die de handen bij het binnenkomen met zeep kunnen wassen en koortsmeting via camera.