Antwerp-voorzitter Gheysens wil dat onze competitie niet stilgelegd wordt: "Alleen de eerste drie willen stoppen"

24 april 2020

07u50

Hij snapt zelfs niet dat er überhaupt twijfel is. Als het van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens afhangt, is er uiterlijk op 1 juli alweer profvoetbal. "Is het tv-geld dan niks meer waard?" De Nationale Veiligheidsraad kan vandaag Gheysens' 'plannen' alweer tot het verleden doen behoren.



De bouw van de nieuwe tribune draait op volle toeren. Drijvende kracht achter die werken: Ghelamco, het bedrijf van preses Paul Gheysens. “Weliswaar met respect voor de maatregelen”, aldus Antwerp-voorzitter Gheysens bij VTM Nieuws. “Afstand houden is de normaalste zaak. Er zijn camera’s die koorts meten. Werknemers wassen om de haverklap de handen. Veiligheidsmensen houden een oogje in het zeil. Ongeveer vijftig procent van onze mensen werkt. De tribune zal klaar zijn voor het nieuwe seizoen. En mocht het aan mij liggen, dan start ook de economie zo snel mogelijk opnieuw op.”

Achter gesloten deuren

Het is een mening die Gheysens doortrekt naar het voetbal. De verwachting is dat de Algemene Vergadering van de Pro League maandag een streep onder onze competitie trekt, daarin gesteund door de Nationale Veiligheidsraad. Gheysens zou dat ridicuul vinden. “Zijn we dan helemaal gek geworden? Ik geloof niet dat het zover komt. We gaan spelen. (herhaalt) Als er een beetje gezond verstand bij iedereen is, dan gaan we spelen. Zonder publiek uiteraard, het moet medisch verantwoord zijn, maar het is perfect te organiseren om achter gesloten deuren te voetballen.”

Gheysens verwijst naar de omringende landen. “Enkel Nederland zegt dat het ophoudt, maar daar hebben ze ook al vaak bijgestuurd. Duitsland. Italië. Spanje. Engeland. Frankrijk waarschijnlijk. Daar gaan ze allemaal voetballen. En wij zouden dat dan niet doen? Dat is toch onmogelijk. Voor mij moet er gespeeld worden, als de medische wereld zijn toelating geeft.” Ook de Nationale Veiligheidsraad moet daarin meewillen.

Volgens Gheysens is hij niet de enige binnen de Pro League met die visie. “Er zijn er maar drie die willen stoppen. Dat zijn de eerste drie (Club Brugge, AA Gent en Charleroi, red.). Maar ja, hun buit is binnen, met dertig of vijfentwintig miljoen op de rekening. Maar wat met de rest? Je wilt toch een competitie met zestien degelijke ploegen?” Gheysens beweert dat dat format onder druk komt als de clubs 23 miljoen euro aan de rechtenhouders moeten terugbetalen. “Als je 25 miljoen euro krijgt, is 1 of 1,5 miljoen teruggeven niks. Het gaat niet dat drie ploegen willen stoppen en de rest zomaar moet volgen.”

De realiteit is evenwel dat het gros van de profploegen wil stoppen. Er was zelfs een open brief van de K11 met de roep om duidelijkheid. “De kleintjes wisten niet waar het over ging”, verwijst Gheysens waarschijnlijk naar de schadeclaims van onder meer Telenet, Proximus en VOO. De meeste ploegen maken zich sterk dat het tv-geld verzekerd is, Gheysens betwist dat. “Ik ga geen commentaar geven, maar denk je dat dat zomaar kan? Kom. Denk je dat? Gaan de voetbalbond of de staat dat bedrag compenseren misschien? Allez. Is 23 miljoen euro dan niks meer waard?”

Uiterlijk op 1 juli

Gheysens vergeet even de Nationale Veiligheidsraad, hij wil “uiterlijk op 1 juli” voetballen. “Dat is nog twee maanden, hé. En wat maakt het nu uit: op 1 juli of op 1 september beginnen.”

En wat met de bekerfinale tussen Club Brugge en zijn Antwerp? “Dat is te vergelijken met de competitie. Als je die niet zou mogen spelen... Een beetje serieus blijven. Maar we gaan gewoon spelen.”

Mocht het toch tot een stopzetting komen, dan komt de continuïteit van Antwerp, dat inmiddels in kleine groepjes de trainingen hervatte, niet in gevaar. “Daar moeten we zelfs niet over spreken”, aldus Gheysens. “We zitten in een grote stad met een mooi hinterland. Bovendien zijn we goed gestructureerd. Ach, ik hoop op voetbal. Voor het voetbal. En voor de mensen hun mentale gezondheid.”