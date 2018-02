Antwerp verwelkomde al 26 nieuwkomers dit seizoen: een overzicht Mike De Beck

02 februari 2018

10u00 2 Antwerp 26 nieuwkomers sinds het begin van dit seizoen. Je kan zeggen wat je wil, maar Antwerp zat niet stil tijdens de transferperiodes. Zowel in de zomermercato, als in de afgelopen wintermercato verwelkomde 'The Great Old' de ene na de andere aanwinst. Wij stellen ze allemaal even voor.

1) Joaquin Ardaiz: 19 jaar, overgekomen van El Tanque Sisley (Uruguay)

De Uruguayaan streek als 18-jarige knaap afgelopen zomer neer op de Bosuil. Ondertussen kwam Ardaiz al elf keer in actie in een wedstrijd in de eerste klasse. Daarin scoorde hij drie keer.

2) Dino Arslanagic: 24 jaar, overgekomen van Moeskroen (België)

Arslanagic is uiteraard geen onbekende in de Jupiler Pro League. Hij kwam eerder al uit voor Standard en Moeskroen. Dit seizoen kwam de Belgische verdediger al negen keer in actie in onze vaderlandse competitie.

3) Dylan Batubinsika: 21 jaar, overgekomen van PSG (Frankrijk)

De 21-jarige Fransman wierp zich al snel op tot een sterkhouder in het hart van de Antwerpse defensie. Batubinsika heeft ondertussen al twintig wedstrijden gespeeld in de eerste klasse.

4) Sinan Bolat: 29 jaar, overgekomen van Porto (Portugal)

De absolute nummer één onder de lat bij Antwerp. Bolat miste nog geen enkele competitiewedstrijd. De Turk speelde dus al 24 competitiewedstrijden en hield daarin negen keer de nul.

5) Matheus Borges: 26 jaar, overgekomen van Londrina EC (Brazilië)

Antwerp is het eerste Europese avontuur van Borges en bij 'The Great Old' heeft hij alvast een basisplek veroverd. Vanaf de vierde speeldag kwam de Braziliaan in het team en verdween hij niet meer uit de basiself in de competitie. Hij zit ondertussen aan 21 wedstrijden waarin hij drie keer scoorde.

6) Aurelio Buta: 20 jaar, overgekomen van Benfica B (Portugal)

De Portugees met Angolese roots werd op huurbasis naar de Bosuil gehaald. In de beginfase van de competitie had de verdediger het lastig, maar gaandeweg kwam hij wel in 10 wedstrijden in actie. Tegen Charleroi viel hij echter uit de boot.

7) Alexander Corryn: 24 jaar, overgekomen van KV Mechelen (België)

De 24-jarige landgenoot werd op huurbasis gehaald van KV Mechelen. Ondertussen kwam de verdediger al in 22 competitiewedstrijden in actie.

8) Nader Ghandri: 22 jaar, overgekomen van Club Africain (Tunesië)

De Tunesische Fransman heeft moeite om aan speelminuten te komen. Tijdens het 2-2-gelijkspel tegen Club Brugge speelde Ghandri wel een eerste keer dit seizoen 90 minuten lang in de competitie. Hij kwam slechts in vier wedstrijden in de Jupiler Pro League in actie.

9) Reda Jaadi: 22 jaar, overgekomen van KV Mechelen (België)

De Belg met Marokkaanse roots was goed aan het seizoen begonnen met onder andere een beslissende treffer tegen AA Gent. De laatste wedstrijden werd hij gepasseerd door Laszlo Bölöni. Hij kwam toch al in 17 competitiewedstrijden in actie.

10) Roberto Nuñez: 22 jaar, overgekomen van Atlético Madrid B (Spanje)

De Spaanse spits kwam nog geen enkele keer in actie in de Jupiler Pro League. Hij moet het voorlopig stellen met twee invalbeurten in de Croky Cup.

Bienvenido, Roberto Núñez! De jonge aanvaller speelde eerder voor @Atleti en tekent voor 1 jaar op de Bosuil. #COYR https://t.co/INiJOG2urT pic.twitter.com/568KBTei4Q Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

11) Obbi Oulare: 22 jaar, overgekomen van Watford (Engeland)

Ook dit seizoen kampte de spits al met heel wat blessureleed. De laatste weken leek hij wel wat boven water te komen. In tien competitiewedstrijden deed Oulare twee keer de netten trillen.

12) Ivo Rodrigues: 22 jaar, overgekomen van Porto B (Portugal)

Na drie competitiewedstrijden knokte de Portugees zich dan toch in het elftal. Hij kwam in actie in 14 competitiewedstrijden, maar de laatste weken lag hij in de lappenmand, maar Ivo staat dicht bij zijn terugkeer. Hij scoorde al drie keer.

13) Moustapha Sall: 32 jaar, overgekomen van Al Arabi (Qatar)

Hoewel hij al in de zomer werd aangetrokken, moest de Senegalees wachten op zijn kans. De laatste vier competitiewedstrijden stond Sall telkens in de basis. Hij zit aan acht actieve competitiewedstrijden. Tegen Charleroi pakte hij wel twee gele kaarten.

14) Kafoumba Touré: 24 jaar, overgekomen van Al-Qadisiya (Koeweit)

De Malinees kon Bölöni nog niet overtuigen. Touré werd in de competitie ook slechts een keer ingezet. Tegen KV Mechelen mocht hij in het slot invallen. Hij heeft dus acht competitieminuten op de teller.

15) Jelle Van Damme: 34 jaar, overgekomen van LA Galaxy (Amerika)

De linksvoetige verdediger kwam ondertussen al in 15 competitiewedstrijden in actie en tegen AA Gent droeg Van Damme zelfs de kapiteinsband.

16) Sambou Yatabaré: 28 jaar, overgekomen van Werder Bremen (Duitsland)

De Franse Malinees moest nog niet al te veel wedstrijden missen op het middenveld van Antwerp. Hij kwam al in zeventien wedstrijden in de Jupiler Pro League in actie en scoorde daarbij één keer.

17) Ritchie De Laet: 29 jaar, overgekomen van Aston Villa (Engeland)

De verdediger keert terug naar waar het voor hem allemaal begon. Na heel wat Engelse omzwervingen zet De Laet weer voet op vertrouwde bodem, in Deurne-Noord.

18) Romain Habran: 23 jaar, overgekomen van PSG B (Frankrijk)

Antwerp is het eerste buitenlandse avontuur voor de Franse flankspeler. Tegen Gent mocht Habran al even invallen waardoor hij nu 22 competitieminuten achter zijn naam heeft staan.

19) Laurent Mendy: 19 jaar, overgekomen van ASC Avenir (Senegal)

De stap van Senegal naar België valt niet te onderschatten en daar staat Laurent Mendy nu voor. Hoe verteert hij de overgang van een Senegalese competitie naar een Europese? Op die vraag zullen we de komende maanden en/of jaren wel een antwoord krijgen.

20) Egor Nazaryna: 20 jaar, overgekomen van Dnipro Dnepropetrovsk (Oekraïne)

Ook voor Nazaryna is het zijn eerste buitenlandse avontuur. Tegen Club Brugge kreeg de Oekraïner een invalbeurt van twee luttele minuten.

21) Jonathan Pitroipa: 31 jaar, zat zonder club

Antwerp is een nieuwe start voor de Burkinees. De flankspeler zat zonder club wanneer de eersteklasser kwam aankloppen. Tegen AA Gent en Charleroi mocht Ptroipa al proeven van de Jupiler Pro League.

22) Sébastien Siani: 31 jaar, overgekomen van KV Oostende (België)

Na vijf jaar KV Oostende trok de Kameroener de deur bij de kustploeg achter zich dicht. Siani was een van de sterkhouders op het middenveld van de West-Vlamingen en hij hoopt die lijn nu door te trekken bij Antwerp.

23) Tino Susic: 25 jaar, overgekomen van Racing Genk (België)

De aanvallende middenvelder werd door de Limburgers uitgeleend aan het Israëlische Maccabi Tel Aviv, maar aan die uitleenbeurt kwam in januari een eind. Tijd voor een nieuwe, dacht de Bosniër die nu zijn geluk gaat beproeven bij Antwerp.

24) Jens Teunckens: 19 jaar, overgekomen van Club Brugge

De beloftevolle doelman wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan 'The Great Old' door Club Brugge. Het valt nog af te wachten of Teunckens ook speelminuten zal krijgen.

25) Zotsara Randriambololona: 23 jaar, overgekomen van Virton (België)

De passage van Randriambololona, kortweg 'Zout', was niet meteen een succes. Antwerp besloot dan maar om de rechtsbuiten voor de rest van het seizoen uit te lenen aan Roeselare. Bij Antwerp verzamelde hij 89 minuten in de eerste klasse.

26) Luka Stojanovic: 24 jaar, overgekomen van Apollon Limassol (Cyprus)

Ook de transfer van Stojanovic was allerminst een meesterzet van D'Onofrio en co. De 24-jarige Serviër - met een verleden bij Moeskroen - werd gehuurd van Apollon Limassol, maar kwam totaal niet voor in de plannen van trainer Bölöni. Voetbalt intussen bij Cukaricki, in eigen land.