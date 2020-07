Antwerp verdienstelijk onderuit tegen Lyon, Great Old vocht in goeie tweede helft terug na 0-3-achterstand Redactie

24 juli 2020

17u45 46 Antwerp Geen overwinning in de laatste grote test voor de bekerfinale voor Antwerp. The Great Old verloor met 2-3 van Lyon. Buta en Hongla scoorden de twee Antwerpse goals.

Tegen een Lyon op volle sterkte moest Antwerp het spel lang ondergaan. Ivan Leko koos voor een 3-5-2 met achterin Seck, Pius en De Laet. Vijf minuten na rust stond het al 0-3, na ondermeer een blunder van doelman Matijas en een fausse queu van Seck. Dat dit Antwerp niet klaar is voor de bekerfinale tegen Club Brugge is geen schande, geen verrassing en misschien zelfs de logica zelve. Matijas bijvoorbeeld speelde nog nooit een match op het hoogste niveau. Dat die jongen geen zelfzekere indruk liet, was te verwachten.

Komende zaterdag mogen er geen nieuwe spelers gebruikt worden, terwijl Antwerp deze zomer ondermeer Sinan Bolat, Wesley Hoedt, Steven Defour en Kevin Mirallas verloor. Da’s meer dan een handicap. Hoopvol dus dat Hongla - die deed het aardig - twintig minuten voor tijd nog kon milderen, na een knappe actie van Benson. Tien minuten later werd het zelfs 2-3 via Buta. Een meer dan gevleide eindstand voor de Great Old, die komend weekend toch best wat kaarsjes branden. (MVS)

Bekijk hieronder de doelpunten:



