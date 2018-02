Antwerp stelt twee nieuwkomers voor: "Dit doet me denken aan het Oostende van vijf jaar geleden" Kristof De Cnodder

06 februari 2018

15u35 5 Antwerp Antwerp stelde vanmiddag de twee spelers voor die men in extremis vastlegde op de slotdag van de transferperiode. Sébastien Siani (31) verliet KV Oostende voor “een nieuwe uitdaging”. Ex-Genkenaar Tino-Sven Susic (25) vond dan weer een “interessant sportief project dicht bij huis”.

Op 31 januari sloeg Antwerp nog twee keer toe op de transfermarkt. Sébastien Siani werd overgenomen van KV Oostende en Tino-Sven Susic van Racing Genk, dat hem een half jaar had verhuurd aan het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De twee nieuwe middenvelders hebben inmiddels voor het eerst gepraat over hun transfer.

“Waarom ik voor Antwerp koos? Na vijf jaar Oostende had ik het aan de zee een beetje gezien en Antwerp bood me de uitdaging die ik zocht”, vertelt voormalig KVO-kapitein Siani. “Tijdens mijn eerste trainingsdagen bij mijn nieuwe club had ik iets van: ‘hey, waar ben ik nu?’. Dat ‘andere’ gevoel had ik gewoon nodig. Ik ben hier als kleine jongen binnen gekomen en hoop op termijn – net als in Oostende – uit te kunnen groeien tot één van de belangrijke spelers.”

Het feit dat voorzitter Marc Coucke binnenkort Oostende inruilt voor Anderlecht heeft volgens Siani niks te maken met zijn overstap naar de Bosuil. “Ook de huidige rangschikking (waarin Antwerp er merkelijk beter voor staat dan Oostende, red.) speelde geen rol in mijn beslissing”, benadrukt de Kameroenees. “Ik droom al een jaar van een transfer. In die periode klopten er clubs uit Qatar en Griekenland aan, maar telkens werd er een enorme transfersom op mijn hoofd geplakt. Antwerp geraakte er gelukkig wel uit met Oostende. Antwerp doet me trouwens een beetje denken aan het Oostende van vijf jaar geleden. Het is een club die gestaag groeit, alleen ogen de mogelijkheden hier nóg groter. Hiervoor blijf ik met plezier langer in België.”

Susic: "Blij met deze kans"

Tino-Sven Susic keert op zijn beurt terug naar ons land, nadat een uitleenbeurt bij Maccabi Tel Aviv geen onverdeeld succes werd. “Ik heb geen makkelijke maanden achter de rug”, beweert de Luikenaar met Bosnische roots. “Nadat Albert Stuivenberg me op een zijspoor zette bij Racing Genk hoopte ik bij Maccabi Tel Aviv opnieuw aan de oppervlakte te komen. Jammer genoeg had ik een groot deel van de voorbereiding bij de Genkse beloften moeten doen en daardoor was ik aanvankelijk fysiek niet helemaal klaar voor mijn avontuur in Israël. Bovendien moest ik het ginds doen zonder mijn vriendin en onze vijf maanden oude dochter Chiara, die in België bleven. Mentaal was dat loodzwaar.”

Antwerps sportief verantwoordelijke Luciano D’Onofrio – die Susic nog kende van zijn periode bij Standard – gooide een reddingsboei. “Ik ben heel blij met deze kans”, glimlacht Susic. “Antwerp is een club die nu al weinig moet onder doen voor Genk en Standard en nog progressiemarge heeft. Hopelijk kan ik snel mijn steentje bijdragen, al besef ik dat het knokken wordt voor een plaatsje in een goed gerodeerd geheel.”