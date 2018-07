Antwerp stelt nieuwe truitjes voor en verwijst naar legendarische tribune Redactie

20 juli 2018

15u50 3 Antwerp Antwerp heeft zijn nieuwe shirts voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Thuis speelt het in het rood, terwijl het uittenue wit is met rode accenten. Het derde shirt is donkerblauw met gouden details. In het thuistenue is in de kraag de legendarische tribune 2 verwerkt. De hoofdsponsor op de truitjes is Ghelamco.

"Voor het seizoen 2018 – 2019 trekt Antwerp als club voornamelijk de kaart van onze ‘Reds’. Een rode tenue, subtiel afgezoomd met witte accenten", verklaart 'The Great Old' de keuze van hun nieuw thuisshirt.

"In het shirt zelf is stijlvol maar toch duidelijk RAFC verwerkt, net zoals dit duidelijk als claim op beide mouwen en achteraan op de nek wordt meegegeven. In het shirt zelf is in de kraag opnieuw onze legendarische tribune 2 verwerkt als extra stimulans voor onze spelers. Met de supporters letterlijk en figuurlijk als continu steun in de rug krijgen onze spelers alles mee voor een topseizoen. Voor zowel de rode als witte tenue opteerden we opnieuw voor een luxueuze 3D badge. De home-kousen zijn volledig rood met in het verlengde van de RAFC-verwijzing in het shirt, exact dezelfde verwijzing in de kousen: RAFC in het wit op rood."

Met trots stellen we aan jullie voor: de nieuwe RAFC-shirts 😍 Koop vandaag vanaf 12u jouw exemplaar in onze Fan Shop 😀 Meer info: https://t.co/dDu1fcdViq #LoveRAFC #COYR pic.twitter.com/GzYf6scpsJ Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Met trots stellen we voor: de nieuwe RAFC-shirts! Koop vandaag vanaf 12u jouw exemplaar in onze Fan Shop 😁 Meer info: bit.ly/nieuwshirtRAFC #LoveRAFC #COYR Een foto die is geplaatst door null (@royal_antwerp_fc) op 20 jul 2018 om 11:38 CEST

Meer over Antwerp

RAFC

sport

sportdiscipline

voetbal