Antwerp-spelers redden vel Bölöni: “Opgelucht? Twee minuutjes” SJH

10 november 2019

18u42 0 Antwerp Laszlo Bölöni (66) mag zi jn job bij Antwerp verderzetten. Dat is sportief de enige logische conclusie, enkele uren nadat de Great Old Club Brugge van een eerste nederlaag voorzag. De Roemeense coach was meteen na affluiten dan ook net iets euforischer dan gebruikelijker.

Er spatte veel vanaf. De gebarentaal van Laszlo Bölöni nadat Van Driessche voor het einde van de wedstrijd floot, sprak voor zich. De trainer van Antwerp wist maar al te goed wat er op het spel stond en dat na de 2-1 zijn C4 weer door de papierversnipperaar mag. “Het was een match waar veel druk op stond”, zei Bölöni. “Enfin, voor Brugge weet ik dat niet zo, maar voor Antwerp in elk geval. We hebben het psychologisch goed gedaan tot het einde. Het spel was soms goed, soms minder goed, maar in de hoofden waren we sterk. Dat tegendoelpunt heeft bij ons iets wakker gemaakt. Misschien zijn we vanuit een onrechtvaardigheidsgevoel tot dit resultaat gekomen.”

Over zijn wenkende ontslag had Bölöni het ook even, maar hij bleef toch wat cryptisch. “Of ik opgelucht was? Twee minuutjes toch. Straks als ik thuis ben is dat weer over. Al van de dag dat ik hier toekwam, staan mijn koffers alweer klaar. Ik zit lang genoeg in dit beroep om te weten hoe het gaat. Van Luciano D’Onofrio voelde ik geen druk. We kennen allebei het klappen van de zweep wel. Of dit een signaal was van de groep dat ze nog achter me staan? Dat verwacht ik niet van hen. Zij moeten vooral met zichzelf bezig zijn. In topsport is een gezond egoïsme positief. Ik verwacht van hen geen cadeaus. Of ik felicitaties kreeg van de voorzitter? Neen en ik verwacht die ook niet. Sinds ik hier ben, heb ik eigenlijk nog maar twee keer met hen gesproken.”