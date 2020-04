Antwerp-spelers leveren deel van loon april in: “Ongelofelijk trots dat iedereen zich flexibel en begripvol opstelt” GVS

14 april 2020

13u12 0 Antwerp De spelers van Antwerp leveren een deel van hun salaris van april in, zonder te raken aan de laagste lonen. Dat laat ‘de Great Old’ in een communiqué weten. Het is ook positief over wat komen zal. “De crisis treft ons allemaal, ook RAFC, maar de club is klaar voor de toekomst.”

De Antwerp-spelers kwamen tot een akkoord om een deel van hun salaris in te leveren. Voorlopig enkel van de maand april, maar als de coronacrisis aanblijft, zullen ze ook een deel van de komende maandlonen afstaan.

“Na een kort overleg is er een akkoord gevonden om de salarissen van april te verminderen, zonder de laagste lonen te treffen”, stelt het stamnummer één in een communiqué. “Indien de overmacht verlengd wordt (mei en/of juni), dan blijven deze afspraken gelden. Zodra onze trainingen, ongeacht welke vorm, hervat worden, zullen de bestaande contractuele afspraken opnieuw gehanteerd worden. De club is ongelooflijk trots dat iedereen zich niet alleen flexibel en begripvol opstelt maar ook bereid is om een financiële inspanning te doen”, jubelt Antwerp de solidariteit.

De club is klaar voor de toekomst: de licentie voor ’20 – ’21 werd vlot behaald, de bouw van Tribune 4 staat in de stijgers en er is een sterke structuur uitgebouwd. Op korte termijn zullen er geen problemen opduiken

Verder wil het ook zo veel mogelijk werknemers bij de club houden, voor als er weer mag gevoetbald worden. Intussen zijn er tussentijdse oplossingen. “Het is onze taak om zoveel mogelijk mensen aan boord te kunnen houden zodra het voetbal terug opstart. Vandaag is er voor een beperkte groep werknemers jammer genoeg onvoldoende werk, voor een aantal medewerkers is dit gehalveerd en voor anderen loopt alles momenteel verder in een nieuwe werkomgeving.”

Bekerfinale

Antwerp verwacht op korte termijn overigens geen financiële problemen. “De crisis treft ons allemaal, ook RAFC. Ondertussen wordt er bijna een maand niet meer in groep getraind en zijn de wedstrijden voorlopig opgeschort. Maar de club is klaar voor de toekomst: de licentie voor ’20-’21 werd vlot behaald, de bouw van Tribune 4 staat in de stijgers en er is een sterke structuur uitgebouwd. Op korte termijn zullen er geen problemen opduiken.” Toch hoopt het nog stiekem op een bekerfinale, met publiek. “Dat zou, zoals steeds voor het Belgisch voetbal, een ongelofelijk feest moeten worden voor de supporters. Het niet spelen van de bekerfinale en/of de resterende wedstrijden van het seizoen zouden uiteraard een impact hebben op onze club. We doen daar niet flauw over. Ook de globale context voor volgend seizoen is zeer onduidelijk, zowel voor clubs, supporters en sponsors, en stelt ons voor uitdagingen waarvoor op vandaag nog geen antwoorden mogelijk zijn.”

