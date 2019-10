Antwerp predikt rust na 2 op 9: “We moeten nu toch geen crisis afroepen?” KDC

21 oktober 2019

08u06 0 Antwerp ‘General secretary’ Sven Jaecques van Antwerp predikt rust na de 3-1-nederlaag en de bijhorende 2 op 9. “Je moet alles in een bredere context zien. Natuurlijk kan het beter, maar we staan wel nog steeds in de top zes”, sust Jaecques.

Antwerp investeerde aan het einde van de zomermercato fors in de verdere uitbouw van de (al sterke) kern. Ongetwijfeld had niemand op dat moment voorzien dat de Great Old slechts twee punten zou pakken in de matchen tegen Oostende, Standard en KV Mechelen. Toch wil Sven Jaecques vooralsnog niet spreken van een (mini-)crisis. “Je moet de zaken altijd in zijn context bekijken”, aldus Jaecques. “Ik zit nu bijna vijf jaar bij deze club en in die periode ging het stelselmatig in stijgende lijn. Dan moeten we nu toch geen crisis afroepen omdat we eens drie weken wat minder punten pakken? Ik bedoel maar: je moet niks kapot relativeren, maar tegelijk ook niks dramatiseren.”

Los van de mindere puntenoogst was het spel de jongste weken ook niet altijd top. Of ziet Jaecques dat anders? “De vraag stellen is ze beantwoorden”, antwoordt het Antwerpse bestuurslid. “Je kan altijd filosoferen over bepaalde zaken, maar Laszlo Bölöni is de sportief verantwoordelijke en we gaan hem rustig laten doen. Uiteindelijk staan we nog altijd in de top zes, hé? Met een wedstrijd minder zelfs. Zaterdag tegen Kortrijk gaan we opnieuw spelen en komen er nieuwe kansen. Dat de fans kritiek uitten na de nederlaag in Mechelen? Dat is hun goed recht. De supporters hebben altijd gelijk. Hopelijk inspireert het de spelers volgende week.” (KDC)